El inicio de la Cuaresma ha marcado un aumento en el consumo de pescado y mariscos, que con el transcurso de los días comienza a dispararse en todo el país. La alta demanda a lo largo y ancho del territorio azteca condujo a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a emitir un aviso nacional para prevenir a los habitantes de intoxicaciones y alimentos potencialmente riesgosos . El llamado no es menor. Durante esta temporada, miles de familias sustituyen la carne roja por alimentos del mar, especialmente tras el Miércoles de Ceniza celebrado el 18 de febrero. La recomendación central es clara: revisar características específicas antes de comprar. Detrás de este aviso hay señales visibles que pueden marcar la diferencia entre un alimento fresco y uno en proceso de descomposición. En este sentido, la clave para evitar intoxicaciones tiene que ver con el color, el olor y la textura. La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) emitió una serie de recomendaciones para garantizar un consumo seguro de pescado y mariscos durante la Cuaresma. El organismo pidió adquirir productos del mar únicamente en establecimientos que cuenten con condiciones adecuadas de higiene, refrigeración y congelación. También recomendó verificar que la báscula esté visible y tenga holograma de calibración vigente. Uno de los puntos más importantes es el olor. El pescado y los mariscos deben oler a agua de mar. Si presentan aroma agrio, amargo o similar al amoníaco, significa que están en proceso de descomposición y no deben comprarse. Además, el músculo debe ser firme. Al presionarlo, la piel debe volver a su estado original. En el caso del pescado entero, las agallas deben tener un color rosado o rojizo y mantenerse firmes. La PROFECO enfatizó que el color es determinante para detectar pescado en mal estado. Los ojos deben estar brillantes, la piel firme y las escamas bien adheridas. Aquellos que no cumplan con estas características, podrían representar un riesgo En el caso de los filetes, se debe evitar comprar aquellos con bordes oscuros o secos, así como los que presenten tonalidades verdosas o amarillentas. Para camarones, la recomendación es elegir los que sean traslúcidos y brillantes. Mientras que los moluscos como ostiones y mejillones deben tener la concha bien cerrada y reaccionar al tacto. En caso de detectar irregularidades como kilos incompletos o malas prácticas, la Profeco pidió denunciar a través del Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722) y sus canales oficiales.