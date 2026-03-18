La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, encendió las alertas sobre los servicios digitales que muchos usuarios siguen pagando sin utilizarlos. Con la reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, LFPC, vigente desde diciembre de 2025, se establecieron nuevas reglas para evitar abusos en suscripciones como plataformas de streaming, apps y servicios en línea. El objetivo es claro: terminar con prácticas como cobros automáticos poco transparentes, cancelaciones complicadas y renovaciones sin aviso. Ahora, las empresas están obligadas a ofrecer procesos simples y condiciones claras, poniendo en el centro los derechos del consumidor. Uno de los cambios más importantes es que las plataformas deben facilitar la cancelación sin obstáculos. De acuerdo con Profeco, “la cancelación de una suscripción debe ser sencilla y directa, sin trámites innecesarios, obstáculos técnicos o procesos desproporcionados”. Esto significa que ya no pueden esconder la opción de baja entre menús complicados o exigir pasos excesivos. Además, la información debe ser visible y clara, no en “letras chiquitas”, como también señala la autoridad en su comunicado. La reforma también pone límites a los cargos automáticos. Profeco establece que “los cargos recurrentes sólo pueden realizarse si cuentan con el consentimiento expreso e informado de las y los consumidores”. En esa línea, las plataformas deberán avisar antes de renovar una suscripción. En palabras del organismo: “cuando se realice una renovación automática del servicio o membresía, se debe notificar al menos cinco días naturales antes”. Esto permitirá cancelar a tiempo sin penalizaciones. Profeco también invita a los usuarios a reflexionar sobre sus hábitos de consumo digital. Señala que muchas personas mantienen servicios que ya no utilizan, afectando su presupuesto mensual. El organismo estatal advierte que “si dos o más opciones resultan afirmativas, hay que considerar la cancelación inmediata”. También recuerda que eliminar una app no cancela el servicio: “desinstalar la aplicación o plataforma no detiene los cobros”. Ahora bien, en caso de problemas, Profeco pone a disposición sus canales de atención, ya que los usuarios tienen derecho a denunciar “cobros no autorizados, renovaciones sin aviso o dificultades para cancelar”.