La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) elevó a Clase I el retiro voluntario de aproximadamente 24 toneladas de arándanos congelados producidos por Oregon Potato Company. La medida responde a la detección de una posible contaminación con la bacteria Listeria Monocytogenes, que puede causar infecciones graves e incluso ser mortal. La alerta afecta envíos distribuidos en estados como Michigan, Oregón, Washington y Wisconsin, así como en varias regiones de Canadá, y advierte a los consumidores sobre los riesgos de consumir estos productos. Los arándanos congelados retirados se encontraban empaquetados en bolsas de polietileno dentro de cajas de cartón corrugado, con presentaciones de 13 kilos o contenedores de 635 kilos y fecha de vencimiento en 2027. La FDA recomienda a los consumidores revisar cuidadosamente sus compras y no consumir estos productos bajo ninguna circunstancia. Quienes tengan arándanos de este lote en sus hogares deben devolverlos al punto de venta o eliminarlos de manera segura, evitando cualquier contacto que pueda propagar la bacteria en superficies o utensilios de cocina. La Listeria Monocytogenes es una bacteria que puede afectar gravemente a grupos vulnerables como mujeres embarazadas, personas mayores y quienes tienen sistemas inmunitarios debilitados. Su consumo puede provocar fiebre, dolor muscular, náuseas, vómitos y, en casos extremos, meningitis o infecciones generalizadas. La FDA clasifica este tipo de retiro como Clase I, el nivel más alto de alerta sanitaria, indicando que existe una probabilidad real de que la exposición al producto pueda derivar en consecuencias graves o la muerte.