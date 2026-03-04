El IMSS Bienestar anunció la incorporación de más de cinco mil profesionales de la salud como parte de una estrategia nacional para fortalecer la atención médica pública, lo que impactará directamente en la rapidez y calidad del servicio que reciben jubilados, personas adultas mayores y millones de beneficiarios. De acuerdo con el Comunicado 046/2026, “en el último trimestre de 2025 y lo que va de 2026 se sumaron 3 mil 690 enfermeras especialistas y mil 375 médicas y médicos especialistas” a los Servicios Públicos de Salud en todo el país, como parte del programa “Más Especialistas, Más Enfermeras y Más Bienestar”. El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, explicó que estas incorporaciones representan un cambio estructural en la atención médica pública. “La llegada de una enfermera o un médico del IMSS Bienestar no solamente significa una plaza adicional; significa justicia laboral para quienes sostienen todos los días el sistema público de salud”, afirmó. Con más especialistas en hospitales y clínicas, se busca disminuir tiempos de espera en consultas, cirugías y atención especializada, una demanda constante de jubilados y derechohabientes. El funcionario destacó que se trata de “un paso firme en la consolidación de un sistema de salud público con mayor cobertura y equidad”. El comunicado del Gobierno de México detalla que las nuevas contrataciones fortalecen especialmente la cobertura en “zonas remotas y de alta marginación”, donde históricamente ha habido menor disponibilidad de personal médico especializado. Entre las incorporaciones estratégicas destacan el Hospital General con Especialidades “Juan María de Salvatierra”, en Baja California Sur, que recibió 63 enfermeras especialistas, seis cirujanos y seis internistas; el Hospital de la Mujer en Tehuacán, Puebla, con 12 enfermeras especialistas y diversos médicos especialistas; y el Hospital General de Caborca, Sonora, que sumó anestesiólogos, internistas y cirujanos. El IMSS Bienestar reafirmó su compromiso de “garantizar atención médica gratuita y de calidad en todo el país”, lo que promete marcar un antes y un después en la experiencia de atención para millones de beneficiarios.