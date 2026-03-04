La Embajada de los Estados Unidos de América utiliza sus canales oficiales de comunicación para emitir comunicados de suma importancia en materia de migración, enviar alertas y asesorar a todos los extranjeros que busquen viajar al país. Entre los anuncios más recientes que publicó, se destaca una de las noticias más esperadas: la convocatoria para participar por un viaje todo pago durante 3 semanas. Sin embargo, la letra chica del beneficio mantiene en lista una serie de requisitos y condiciones esenciales para acceder. Se trata de un programa que permitirá a dos mexicanos acceder a una residencia legal y temporal en el territorio estadounidense, con gastos cubiertos de alojamiento, comidas, transporte y materiales. Al respecto, el organismo diplomático ha sido claro: sólo habrá dos lugares para viajar a los Estados Unidos con todos los gastos cubiertos si cumplen con determinadas condiciones. El anuncio de la Embajada de los Estados Unidos tiene que ver con la apertura de la convocatoria para participar en el Campamento Nacional de Ciencias Juveniles 2026. Se trata de un programa residencial de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés) que se lleva a cabo en el Bosque Nacional Monongahela, Virginia Occidental, desde 1963, y está diseñado para honrar y desafiar a algunos de los líderes emergentes del país. Tal como acostumbra a llevarse a cabo, participan jóvenes nacidos en los Estados Unidos como extranjeros de distintas partes del mundo. Normalmente, se seleccionan dos delegados de cada estado y del Distrito de Columbia para asistir al campamento. Así mismo, en colaboración con el Departamento de Estado de EE.UU., esta iniciativa permite la participación de delegados internacionales. Aquellas personas que estén interesadas en participar de esta actividad, deberán tener en cuenta una serie de requisitos y condiciones esenciales a cumplir: Según detalla el sitio web oficial del Campamento Nacional de Ciencias Juveniles 2026, la fecha límite para presentar la solicitud es el 15 de marzo de 2026 para todos los solicitantes. Algunos estados y lugares pueden tener fechas límite diferentes, por lo que se recomienda estar atentos. En este sentido, se les aconseja a su vez tomar nota de dos puntos clave: