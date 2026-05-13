Un brote de norovirus puso en alerta a las autoridades sanitarias y a los pasajeros de un crucero de lujo. El Caribbean Princess, de Princess Cruises, con más de 3000 personas a bordo, reporta 145 pasajeros y 15 tripulantes afectados por este virus altamente contagioso. El crucero realizaba una ruta por el Caribe, partiendo de Fort Lauderdale (Florida) el 28 de abril de 2026. El brote se notificó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) el 7 de mayo. Según datos actualizados al 12 de mayo, el virus causó síntomas principalmente de diarrea y vómitos en los afectados. El norovirus es uno de los principales causantes de gastroenteritis aguda en todo el mundo. Se trata de un virus extremadamente contagioso que se propaga con facilidad en entornos cerrados como cruceros, residencias, escuelas o buffets. No es una enfermedad sumamente mortal en la mayoría de los casos para personas sanas, pero puede ser grave en niños pequeños, ancianos o personas con sistemas inmunitarios debilitados por el riesgo de deshidratación severa. Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que el norovirus causa cerca de 685 millones de casos de gastroenteritis aguda, de las que se estimaron 200.000 muertes anuales a nivel global. La tripulación activó inmediatamente su plan de respuesta ante brotes: A fecha de los reportes, el porcentaje de afectados era de aproximadamente el 4,7% entre pasajeros y el 1,3% entre la tripulación. Solo se necesita una pequeña cantidad de virus para infectar a una persona, lo que explica su rápida propagación en un crucero de lujo con miles de pasajeros compartiendo espacios comunes, comidas y actividades. Este virus se transmite principalmente por: Vale destacar que estos casos no tienen relación alguna con los incidentes virales recientes, como el hantavirus detectado en otro crucero. Son virus completamente diferentes, con formas de transmisión y síntomas distintos. El norovirus afecta el sistema digestivo, mientras que el hantavirus impacta principalmente los pulmones y se transmite por roedores.