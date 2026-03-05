Una iniciativa presentada ante el Congreso de la Ciudad de México propone que diversos establecimientos otorguen una hora gratuita de estacionamiento a sus clientes cuando realicen algún consumo. La propuesta busca modificar la dinámica actual en plazas comerciales, hospitales, cines y restaurantes, donde el estacionamiento suele cobrarse como un servicio independiente, aun cuando los usuarios ya están pagando por productos o servicios dentro del lugar. La iniciativa fue impulsada por el diputado de Morena, Pedro Haces Lago, quien planteó reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles para garantizar que el estacionamiento sea considerado un servicio complementario y no un negocio adicional. De acuerdo con el planteamiento, cuando una persona acude a una plaza comercial, restaurante, cine u hospital y realiza un pago por algún producto o atención, no debería enfrentar un cargo extra por dejar su vehículo en el mismo sitio. La propuesta establece que, como mínimo, se otorgue una hora sin costo, siempre que exista comprobación de consumo. El legislador argumenta que este ajuste ayudaría a equilibrar la relación entre comercios y consumidores, evitando lo que muchos consideran un “doble pago”. Uno de los principales argumentos detrás de la iniciativa son las constantes inconformidades ciudadanas. En distintas zonas comerciales de la Ciudad de México, el costo del estacionamiento puede elevarse considerablemente, sobre todo cuando las visitas se prolongan. Para muchas familias, estos cobros representan un gasto extra que no siempre contemplan al momento de salir de casa. La propuesta señala que el estacionamiento forma parte de la infraestructura que permite la operación de los negocios y facilita la llegada de clientes, por lo que no debería convertirse en una carga económica. Por ahora, la medida no es obligatoria. La iniciativa apenas fue presentada y deberá atravesar el proceso legislativo correspondiente. Esto implica su análisis en comisiones, posibles modificaciones y, finalmente, su discusión y votación en el pleno. Si logra avanzar y obtiene el respaldo necesario, la Ciudad de México podría ver un cambio importante en la regulación de estacionamientos vinculados a establecimientos mercantiles.