Una alerta sanitaria ha sido activada en España tras detectarse la presencia de una bacteria peligrosa en un producto alimentario de consumo habitual. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) informó sobre la retirada de salmón ahumado contaminado con Listeria monocytogenes, una bacteria que puede causar problemas graves de salud. La notificación fue trasladada por Italia a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF). Según el comunicado oficial, el producto afectado es salmón ahumado noruego con pistacho, lo que activó de inmediato los protocolos de control sanitario en varios países. Desde las autoridades se insiste en una recomendación clara para los consumidores. “Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos”, subraya la AESAN en su comunicación oficial. La alerta sanitaria identifica de forma precisa el producto implicado en la contaminación. Se trata de un alimento comercializado en formato envasado, lo que facilita su reconocimiento por parte de los consumidores. Los datos oficiales permiten localizar rápidamente el producto retirado del mercado. Esta información resulta clave para evitar su consumo y reducir riesgos para la salud. Estos son los detalles del salmón afectado por Listeria monocytogenes: Según la información disponible, la distribución inicial se realizó en las Islas Canarias. No obstante, las autoridades advierten que no se descarta su llegada a otras comunidades autónomas. La bacteria detectada en esta alerta sanitaria es Listeria monocytogenes, un microorganismo que puede causar listeriosis. Esta enfermedad puede presentar síntomas leves en algunas personas, pero también derivar en cuadros graves en grupos de riesgo. Entre los síntomas más comunes se encuentran vómitos, diarrea y fiebre. Estos signos pueden aparecer tras el consumo de alimentos contaminados, por lo que es fundamental prestar atención a cualquier reacción. Las autoridades sanitarias advierten que, en caso de haber ingerido el producto afectado y presentar síntomas, se debe actuar con rapidez. “En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud”. Además, las personas embarazadas deben extremar las precauciones. Este grupo presenta mayor riesgo ante la infección, por lo que se recomienda seguir las indicaciones específicas de la AESAN. Ante esta alerta sanitaria, las autoridades han establecido una serie de recomendaciones claras para los consumidores. El objetivo es evitar la ingesta del producto contaminado y reducir cualquier riesgo asociado. La principal medida es no consumir el producto bajo ninguna circunstancia. Esta indicación se aplica incluso si el alimento presenta buen aspecto o no muestra signos visibles de deterioro. Las recomendaciones oficiales son las siguientes: Estas medidas permiten reducir el riesgo de contagio y proteger la salud de los consumidores. La alerta sanitaria ha sido comunicada a través de los canales oficiales de control alimentario. En este caso, la notificación se realizó mediante la Red de Alerta Alimentaria Europea y fue trasladada a España. Las autoridades españolas activaron el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). Este mecanismo permite comunicar de forma inmediata la incidencia a todas las comunidades autónomas. El objetivo es garantizar la retirada rápida del producto de los canales de comercialización. De este modo, se reduce el riesgo de que más consumidores accedan al alimento contaminado. Este sistema de coordinación es clave para gestionar crisis alimentarias. Permite actuar con rapidez y proteger la salud pública ante situaciones de riesgo.