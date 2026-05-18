El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, emitió una nueva alerta sanitaria en Colombia tras detectar la producción y comercialización de quesos frescos que estarían siendo vendidos con registros sanitarios vencidos. La advertencia encendió las alarmas en supermercados, tiendas y plataformas digitales, ya que los productos señalados continúan circulando pese a no contar con autorización vigente para su venta. Según informó la entidad, durante operativos de inspección, vigilancia y control se identificaron varios alimentos lácteos que incumplen la normativa sanitaria colombiana. Por esta razón, el Invima los catalogó como productos fraudulentos y solicitó a los consumidores no comprarlos ni consumirlos bajo ninguna circunstancia. La alerta sanitaria involucra productos comercializados bajo las marcas: De acuerdo con el reporte oficial, estos alimentos estarían usando registros sanitarios vencidos identificados con los códigos RSAV02I21205, RSAV02I33812 y RSA-006617-2018, situación que incumple las normas exigidas para alimentos y bebidas en el país. Entre los productos involucrados aparecen quesos frescos tipo campesino, doble crema, cuajada y queso costeño, alimentos que suelen tener alta rotación en hogares colombianos y que son ampliamente comercializados en mercados regionales y cadenas de distribución. El Invima explicó que un alimento con registro sanitario vencido pierde automáticamente la autorización legal para ser producido y comercializado en Colombia. Esto significa que la entidad ya no puede garantizar que el producto cumpla con las condiciones exigidas de fabricación, almacenamiento, transporte y conservación. Bajo ese escenario, los quesos mencionados fueron considerados alimentos fraudulentos, ya que actualmente no cuentan con respaldo sanitario vigente. La autoridad advirtió que consumir productos en estas condiciones podría representar riesgos para la salud de los ciudadanos, especialmente por tratarse de alimentos perecederos. Además, la entidad señaló que los comerciantes y distribuidores que continúen ofreciendo estos productos podrían enfrentar medidas sanitarias y sanciones administrativas. La principal recomendación del Invima es suspender inmediatamente el consumo de estos quesos si ya fueron adquiridos. También pidió a los colombianos evitar comprarlos en supermercados, tiendas de barrio o plataformas digitales. En caso de encontrar alguno de estos productos en puntos de venta, la entidad pidió reportarlo ante las secretarías de salud o autoridades sanitarias correspondientes para facilitar las labores de control. Paralelamente, el organismo solicitó a las autoridades territoriales intensificar las inspecciones y realizar búsqueda activa de estos alimentos en diferentes regiones del país. El Invima recordó que todos los alimentos empacados deben incluir en su etiqueta el número de registro sanitario, generalmente acompañado por la leyenda “Reg. San. Invima”. Ese código permite verificar si el producto cuenta con autorización vigente para ser vendido en Colombia. La consulta puede hacerse directamente en el portal oficial del Invima, donde los consumidores pueden ingresar el número del registro o el nombre del producto para revisar su estado actual. La entidad insistió en que revisar el etiquetado antes de comprar lácteos y productos perecederos es una de las principales medidas de prevención para evitar riesgos asociados al consumo de alimentos fraudulentos o vencidos.