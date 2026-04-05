La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) emitió un aviso dirigido a todos los conductores de motocicletas por un proceso de verificación vehicular obligatoria que deberán atravesar quienes conduzcan determinados rodados. El organismo gubernamental encargado de proteger los derechos de los consumidores y garantizar relaciones de consumo justas, difundió un llamado a revisión para los propietarios de ciertas motos que han presentado fallas o irregularidades en algunos componentes. Ante este escenario, la PROFECO confirmó y advirtió sobre el proceso por el que deberán atravesar los ciudadanos afectados. Checa todos los detalles al respecto. La alerta motos lanzada por la PROFECO está vinculada a un llamado a revisión de la empresa Polaris Sales México. La medida impacta directamente en unidades específicas que deberán someterse a verificación vehicular. En concreto, se trata de motocicletas modelos Scout y Scout Sixty 2025, con un total de 530 unidades detectadas con posibles irregularidades. Estas motos forman parte del aviso preventivo difundido por la autoridad. El problema identificado radica en un posible error en la indicación de la marcha, lo que podría generar confusión durante la conducción. Por este motivo, se determinó la necesidad de revisión técnica. Este tipo de fallas, aunque no siempre derivan en accidentes, sí representan un riesgo potencial que obliga a tomar medidas correctivas dentro del proceso de verificación vehicular. La alerta motos de la PROFECO establece que los propietarios de estos modelos deberán acudir a revisión para verificar el estado del componente afectado. En caso de confirmarse la falla, se realizará el reemplazo correspondiente. La empresa Polaris Sales México cubrirá el costo total del proceso, incluyendo mano de obra y las piezas necesarias para la remoción o instalación del componente. Para avanzar con el trámite, los usuarios pueden utilizar los canales oficiales de contacto habilitados por la compañía. Entre las opciones disponibles se encuentran: Este procedimiento forma parte de los mecanismos de seguridad que buscan prevenir fallas mayores y garantizar condiciones óptimas en los vehículos. La verificación vehicular en este contexto no solo es obligatoria para los casos detectados, sino que también se convierte en una herramienta clave para evitar riesgos en la vía pública.