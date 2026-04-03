Durante la Semana Santa, miles de trabajadores esperan recibir un pago adicional por laborar en días considerados festivos, puntualmente el jueves 2 y viernes 3 de abril. Sin embargo; según dio a conocer la Secretaría de Trabajo de CDMX, la Ley Federal del Trabajo establece estos días días no implican descanso obligatorio ni compensación extra. En ese contexto, el Jueves Santo y el Viernes Santo no están contemplados dentro del calendario oficial de días de descanso obligatorio, por lo que las condiciones laborales quedan sujetas a acuerdos internos entre el trabajador y el patrón. “De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el Jueves y Viernes Santo no son días de descanso obligatorio. Si trabajas estos días no te corresponde un pago extraordinario”, indicó tacitamente Trabajo CDMX. De acuerdo con la normativa vigente, “el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril) no son días de descanso obligatorio por ley”, por lo que no existe obligación de suspender actividades. Esto significa que quienes trabajen en esas fechas no tienen derecho automático a recibir pago doble, ya que la ley no los reconoce como feriados oficiales con compensación adicional obligatoria. La disposición también señala que “algunas empresas los otorgan como beneficio para su personal, de acuerdo con sus políticas internas, usos y costumbres”, lo que deja la decisión en manos del empleador. La legislación establece: “Son días hábiles todos los del año con excepción de los sábados y domingos, los de descanso obligatorio”, confirmando que la suspensión depende exclusivamente del centro de trabajo. El Gobierno de la CDMX recomienda a acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ubicada en San Antonio Abad 32, colonia Tránsito, Cuauhtémoc, para aclarar dudas o hablar algún caso puntual o personalizado sobre el pago de los feriados se Semana Santa.