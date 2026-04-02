La incorporación de tecnología en servicios públicos ha comenzado a tomar un rol protagónico en distintas localidades de la República Mexicana. En este contexto, se confirmó que algunos medios de transporte que brindan servicios públicos en el país serán equipados con cámaras y sistemas de monitoreo como parte de una estrategia integral. La medida se da en el marco de la renovación del sistema de limpieza urbana, que incluyó la puesta en marcha de 54 nuevas unidades recolectoras. Estos camiones no solo cuentan con mayor capacidad operativa, sino también con herramientas tecnológicas que permiten registrar su actividad en tiempo real. Además del servicio de recolección, las autoridades buscan aprovechar estos recorridos diarios para ampliar la cobertura de vigilancia en la ciudad. La iniciativa plantea utilizar las imágenes captadas durante las rutas como apoyo en tareas de seguridad pública. El proyecto establece que los camiones de basura con cámaras en Torreón estarán conectados al sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C2), lo que permitirá integrar las imágenes en tiempo real a la red de monitoreo municipal. De acuerdo con el alcalde Román Alberto Cepeda González, esta tecnología permitirá registrar hechos, aportar evidencia en investigaciones y mejorar la detección de emergencias en distintas zonas de la ciudad. La cobertura se ampliará gracias a que estas unidades recorren de manera constante colonias, avenidas y áreas comerciales, lo que las convierte en una herramienta complementaria para la vigilancia urbana. El uso de camiones de basura con cámaras en Torreón también forma parte de un proceso más amplio de modernización del servicio de limpieza. Las nuevas unidades incluyen monitoreo por GPS, rutas digitalizadas y mayor eficiencia en la recolección. A esto se suman dos barredoras mecánicas y nuevas estrategias de reciclaje, orientadas a mejorar la gestión de residuos y la imagen urbana del municipio. Entre los principales objetivos de esta iniciativa se destacan: El modelo combina servicios públicos con herramientas de seguridad, en una estrategia que busca optimizar recursos y ampliar el alcance de la infraestructura tecnológica en la ciudad.