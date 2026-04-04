En la búsqueda de métodos simples para bajar de peso, muchas personas comenzaron a prestar atención a un tipo de alimentación que no depende únicamente del ejercicio intenso. Se trata de un enfoque que prioriza ciertos alimentos y limita otros, con una lógica que no siempre es evidente a primera vista. Aunque no es un plan nuevo, en los últimos años volvió a circular con fuerza. Parte de su popularidad se explica por una idea que rompe con creencias instaladas durante décadas sobre uno de sus ingredientes principales. Sin embargo, detrás de esta propuesta hay condiciones, límites y advertencias que no siempre se mencionan. Antes de adoptarla, es importante entender cómo funciona realmente y qué impacto puede tener en el organismo. La dieta del huevo para bajar de peso se basa en incorporar este alimento en las comidas principales del día. Su alto contenido de proteínas permite generar mayor saciedad, lo que ayuda a reducir la cantidad de comida consumida. Además, es un plan bajo en carbohidratos y calorías, lo que favorece el descenso de peso en períodos cortos. Por eso, suele aplicarse durante un tiempo limitado, generalmente de dos semanas. Durante años, el huevo fue asociado con el aumento del colesterol. Sin embargo, investigaciones más recientes indican que su consumo diario no eleva el colesterol en personas sanas cuando se integra en una dieta equilibrada. De todos modos, los especialistas insisten en que la dieta del huevo para bajar de peso no es adecuada para todos y debe ser supervisada para evitar carencias nutricionales. Para seguir la dieta del huevo, se recomienda comenzar el día con dos huevos acompañados de verduras bajas en carbohidratos, como tomate o espinaca, y una fruta. También es habitual consumir un huevo antes del almuerzo y la cena. Esta práctica ayuda a controlar el hambre y reducir las porciones sin necesidad de eliminar completamente otros alimentos. Dentro de los alimentos permitidos en la dieta del huevo se encuentran: En cambio, se deben evitar alimentos ricos en azúcares, harinas refinadas y productos ultraprocesados, ya que dificultan la pérdida de peso. Aunque este método puede dar resultados a corto plazo, los especialistas recomiendan acompañarlo con actividad física y un seguimiento profesional para que el descenso de peso sea sostenido y saludable.