El consumo de bebidas dirigidas al público infantil volvió a encender alertas en el país. Un reciente análisis que publicó la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) puso el foco en productos que, aunque son populares en las góndolas, presentan diferencias entre lo que prometen y lo que realmente contienen. La preocupación crece porque se trata de una de las bebidas más consumidas por niños, elegida por su practicidad y sabor: la leche. Sin embargo, los resultados de laboratorio revelaron datos que obligan a mirar con más atención las etiquetas. Detrás de este informe hay una advertencia concreta que no implica una prohibición general, pero sí un llamado claro a revisar lo que se está consumiendo. La clave está en qué detectaron las autoridades y por qué genera preocupación. La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) realizó un estudio en el que analizó 32 productos de leche saborizada, principalmente en presentaciones pequeñas orientadas a niños. Los resultados recabados arrojaron que 10 de los 32 productos presentan incumplimientos, mientras que al menos seis contienen más azúcares de los que declaran en su etiquetado. Esto implica una falta de precisión en la información que recibe el consumidor. Entre las marcas que registraron irregularidades, se destacan Vaca Blanca y Great Value, las cuales no cumplen con las características necesarias para denominarse leche, ya que utilizan grasas vegetales en lugar de grasa butírica, propia de la leche tradicional. Este contexto llevó a reforzar el alerta sobre leche saborizada, especialmente por su consumo frecuente en la infancia, donde el exceso de azúcares, calorías y grasas puede impactar en el desarrollo y traer consigo consecuencias negativas. La alerta por leche saborizada no implica que todos los productos deban ser retirados de inmediato, pero sí que los consumidores presten especial atención a su contenido nutrimental. Desde PROFECO remarcan que, si bien estas bebidas aportan nutrientes como calcio, potasio y proteínas, estos pueden obtenerse de otras fuentes más saludables, como: Por eso, las recomendaciones que difundió la PROFECO a partir de esta alerta incluyen: El informe no es nuevo, pero vuelve a tomar relevancia ante el aumento en el consumo de estas bebidas. El anuncio apunta a fomentar decisiones más informadas dentro de las familias.