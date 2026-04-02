Abril dio inicio con una alerta de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) dirigida a los conductores mexicanos por un trámite de suma urgencia que deberán realizar en abril: una verificación vehicular. El llamado a revisión alcanza a ciertos automovilistas del territorio, que conducen ciertos modelos de coches a los que se les registraron fallas en los últimos chequeos. Desde el organismo de Gobierno lanzaron una alerta dirigida a los automovilistas que conduzcan determinados coches, ya que se han detectado fallas en uno de los componentes esenciales que protege a los pasajeros de accidentes. La PROFECO realizó un llamado a revisión para todos los conductores del territorio azteca para casi 7 mil unidades de la marca automotriz Nissan Mexicana S.A. de C.V. Concretamente, se trata de 6,877 unidades del modelo Magnite 2025, en su versión Advance, a los cuales se les detectó que al activar las luces altas se genera una sobrecorriente en el conector de los faros, lo que provoca un sobrecalentamiento. Por esta razón y debido a que el uso prolongado de estas luces podría derretir el conector, lo que causaría que los faros dejen de funcionar, la PROFECO activó el llamado a revisión. Para todos los conductores que sean propietarios de este modelo de coche y se vean afectados con la falla en cuestión, la PROFECO tiene buenas noticias. Como solución, se reconfigurará el módulo IPDM y se cambiarán los conectores de los faros izquierdo y derecho, sin costo para las personas consumidoras.