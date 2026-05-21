Bancos y entidades financieras deberán reforzar los controles sobre las remesas, lo que podría generar más revisiones, demoras y restricciones en las transferencias internacionales.

Las remesas volvieron a quedar en el centro de la discusión política y económica entre México y Estados Unidos. Una nueva iniciativa vinculada a Donald Trump busca endurecer la supervisión sobre los envíos de dinero realizados desde territorio estadounidense, especialmente hacia países latinoamericanos.

Aunque los envíos no fueron suspendidos, el aumento de controles bancarios podría modificar la manera en que millones de personas realizan transferencias internacionales.

Bancos y entidades financieras deberán reforzar los controles sobre las remesas, lo que podría generar más revisiones, demoras y restricciones en las transferencias internacionales.

Alerta máxima por las remesas: qué ordenó Donald Trump

La medida promovida por Donald Trump busca que bancos y entidades financieras revisen con mayor detalle quién envía dinero desde Estados Unidos y quiénes reciben esas transferencias en otros países, especialmente en México.

El objetivo principal es fortalecer los controles sobre operaciones consideradas sospechosas y evitar posibles actividades relacionadas con lavado de dinero o financiamiento ilegal. Para ello, las instituciones bancarias podrían aplicar verificaciones más estrictas sobre la identidad de los usuarios.

Especialistas señalaron que esta política podría traducirse en mayores requisitos para realizar envíos internacionales. En algunos casos, los clientes podrían enfrentar revisiones adicionales antes de concretar las transferencias.

Aunque las remesas no fueron suspendidas, sí existe preocupación por posibles demoras o mayores obstáculos administrativos. El tema tomó relevancia debido a la enorme dependencia económica que millones de hogares mexicanos tienen de estos recursos.

México bajo alerta

México es uno de los principales receptores de remesas enviadas desde Estados Unidos y millones de familias dependen de ese dinero para cubrir gastos básicos como alimentación, vivienda, salud y educación.

Por eso, cualquier endurecimiento en las reglas bancarias estadounidenses genera preocupación. Analistas advierten que mayores controles podrían dificultar y retrasar los envíos , afectando especialmente a las regiones más dependientes de remesas y generando incertidumbre entre trabajadores migrantes.

Qué riesgo corren los envíos de dinero y las transferencias internacionales

Por el momento, las remesas continúan funcionando normalmente, pero bancos y plataformas financieras podrían comenzar a aplicar procesos de validación más estrictos para cumplir con las nuevas disposiciones impulsadas desde Estados Unidos.

Entre las posibles medidas aparecen solicitudes adicionales de documentación, verificaciones de identidad más frecuentes y monitoreo reforzado sobre ciertas transferencias internacionales consideradas de riesgo.

Expertos financieros recomendaron a los usuarios mantener actualizada toda su información bancaria y verificar que los datos personales coincidan correctamente en cada operación para evitar bloqueos o retrasos.

Mientras tanto, el tema sigue generando debate tanto en Estados Unidos como en México, debido al fuerte impacto económico y social que las remesas tienen sobre millones de personas.