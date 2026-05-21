La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a colocarse en el centro del debate tras emitir un fallo favorable para determinados trabajadores mexicanos, ya que permitirá que, en caso de fallecimiento, sus padres puedan acceder a una pensión.

Según informaron desde la SCJN, la resolución aplica específicamente para integrantes de las Fuerzas Armadas Mexicanas. El criterio establece que los padres de una persona militar fallecida podrán ser reconocidos como beneficiarios de la pensión, siempre y cuando acrediten que dependían económicamente de ella.

SCJN falló a favor de los integrantes de las Fuerzas Armadas Mexicanas

“El Alto Tribunal validó el artículo 39 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, el cual contempla la posibilidad de que los padres de un militar fallecido concurran como beneficiarios de la pensión por muerte junto con la persona viuda o concubina, siempre que prueben dependencia económica”, señaló la Suprema Corte en un comunicado.

Fallo de SCJN sobre pensión de Fuerzas Armadas

A partir de esta resolución, los padres y madres de integrantes de las Fuerzas Armadas Mexicanas -incluyendo Ejército, Fuerza Aérea y Marina- podrán acceder a una pensión vitalicia en caso del fallecimiento de sus hijos. No obstante, el beneficio no se otorgará en todos los casos, ya que deberán cumplirse ciertos requisitos.

La condición principal para obtener esta pensión es demostrar que existía una dependencia económica respecto de la persona militar fallecida. El Poder Judicial de la Federación consideró que este criterio es acorde con los principios de seguridad social y con lo establecido en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

También se aclaró que este derecho no reemplaza ni elimina las pensiones que puedan corresponder a otros beneficiarios legales , como hijos, cónyuges o concubinos, quienes normalmente son los familiares que acceden primero a este tipo de prestaciones tras el fallecimiento de un integrante de las Fuerzas Armadas.

¿Cuándo se jubila un militar en México?

En México, los integrantes de las Fuerzas Armadas pueden retirarse al cumplir 20 años de servicio o al alcanzar la edad máxima permitida según su rango, conforme a lo establecido en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Edades límite para permanecer en las Fuerzas Armadas

Personal de tropa: 50 años

Subtenientes: 51 años

Tenientes: 52 años

Capitanes segundos: 53 años

Capitanes primeros: 54 años

Mayores: 56 años

Tenientes coroneles: 58 años

Coroneles: 60 años

Generales brigadieres: 61 años

Generales de brigada: 63 años

Generales de división: 65 años

Al alcanzar 20 años de servicio efectivo o cumplir la edad máxima correspondiente, el personal militar tiene derecho a recibir un haber de retiro, es decir, una pensión vitalicia. Este beneficio también puede otorgarse en casos de incapacidad derivada de actos del servicio, independientemente del tiempo de antigüedad acumulado.