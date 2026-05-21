Clausuraron uno de los supermercados más queridos por invasión de ratas: denuncian incumplimiento de normas de higiene.

Un popular supermercado del distrito 19 de París fue cerrado por las autoridades luego de que inspectores detectaran condiciones graves de insalubridad en sus instalaciones.

Cuál es el supermercado clausurado por ratas

Desde el 11 de mayo, el supermercado Auchan permanece clausurado por orden de la prefectura de París.

La Dirección Departamental de Protección de la Población confirmó una presencia masiva y generalizada de plagas en distintas áreas del establecimiento y sus almacenes, incluida la detección de ratas.

Las autoridades advirtieron sobre un alto riesgo de contaminación por patógenos en los alimentos.

Falta de higiene y prácticas irregulares

El cierre no se debió solo a la presencia de roedores. Los inspectores también detectaron problemas de higiene personal, ausencia de agua caliente para el lavado de manos y desconocimiento de normas sanitarias entre los manipuladores de alimentos.

Clausuran en París uno de los supermercados más queridos por invasión de ratas.

Además, señalaron que el personal presuntamente no aplicaba los procedimientos correctos para el control de riesgos, lo que suponía un riesgo real de intoxicaciones alimentarias.

Vecinos del barrio declararon al diario Le Parisien que el local no solía estar muy limpio, y uno de ellos aseguró haber visto recientemente al personal limpiar estantes con detergente.

Adiós a un comercio clave para el barrio Plateau

El supermercado es el principal punto de abastecimiento de alimentos e insumos para el barrio de Plateau, y a pocas cuadras funciona una escuela secundaria cuyos estudiantes frecuentaban el local para comprar refrigerios.

En 1961, Gerard Mulliez fundó la cadena de supermercados Auchan.

El establecimiento ha cambiado de dueño en múltiples ocasiones durante los últimos años. Ante la situación, el Grupo Auchan señaló que tomaba muy en serio las deficiencias señaladas e implementó medidas de forma inmediata. Una nueva inspección estaba programada para el 20 de mayo.