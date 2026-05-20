Miles de pensionados del IMSS y del ISSSTE podrían cerrar mayo con un depósito doble en sus cuentas bancarias. El beneficio aplicará únicamente para quienes cumplan con un requisito clave.

Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibieron una noticia positiva durante mayo de 2026: un grupo específico de beneficiarios podrá acceder a un doble depósito antes de que termine el mes.

Este apoyo económico adicional no corresponde a un bono extraordinario ni a un aumento en las pensiones. En realidad, el segundo pago está vinculado con la Pensión Bienestar para Adultos Mayores , programa social que continúa entregando recursos bimestrales a millones de personas en México.

Miles de pensionados del IMSS y del ISSSTE podrían cerrar mayo con un depósito doble en sus cuentas bancarias. El beneficio aplicará únicamente para quienes cumplan con un requisito clave.

Qué pensionados del IMSS y del ISSSTE recibirán un depósito doble en mayo

Los pensionados del IMSS e ISSSTE que podrán recibir un depósito doble en mayo serán aquellos que, además de cobrar su pensión mensual, estén inscritos activamente en la Pensión Bienestar para Adultos Mayores. El requisito clave para acceder a ambos pagos es tener 65 años o más y formar parte del programa social administrado por la Secretaría del Bienestar.

Quienes cumplan con estas condiciones recibirán tanto el depósito habitual de su pensión como el apoyo económico bimestral de la Pensión del Bienestar, lo que permitirá que algunos beneficiarios vean dos ingresos reflejados en sus cuentas durante el mismo periodo.

En el caso de los pensionados del ISSSTE, el pago correspondiente a junio será adelantado al 29 de mayo , por lo que muchos recibirán ambos depósitos prácticamente al mismo tiempo. Por su parte, los jubilados del IMSS que ya cobraron su mensualidad también podrán sumar el apoyo federal si están registrados en el programa para adultos mayores.

Cuánto dinero recibirán los jubilados con el pago doble de mayo 2026

El monto que recibirán los pensionados dependerá del historial laboral y del régimen bajo el cual se jubilaron, por lo que las cantidades pueden variar entre beneficiarios.

Sin embargo, la Pensión Bienestar para Adultos Mayores sí otorga un monto fijo de 6,400 pesos durante el bimestre mayo-junio de 2026, el cual se deposita mediante la Tarjeta Bienestar.

De esta manera, quienes ya cobran una pensión mensual y además están inscritos en el programa federal podrán recibir ambos ingresos antes del final del mes, representando un apoyo importante para cubrir gastos cotidianos.

Las autoridades también recordaron que los depósitos de la Pensión Bienestar se realizan de forma escalonada, según la inicial del apellido paterno de cada beneficiario.

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