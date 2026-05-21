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El Gobierno de Claudia Sheinbaum intensificó las visitas domiciliarias exprés para revisar operaciones fiscales de contribuyentes, por lo que personas físicas y empresas deberán tener lista documentación clave cuando autoridades tributarias acudan a sus domicilios.
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) informó que estos procedimientos se realizan conforme al artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación y buscan verificar que los comprobantes fiscales correspondan a operaciones reales y legales.
“¿Te notificaron una visita domiciliaria exprés? Conoce qué documentos necesitas tener listos y cómo atender este procedimiento de manera correcta”, señaló PRODECON en un comunicado dirigido a contribuyentes de todo el país.
Los documentos que podrían solicitar durante las visitas fiscales exprés
De acuerdo con la autoridad fiscal, las visitas domiciliarias permiten revisar información contable, fiscal y corporativa cuando existan sospechas relacionadas con comprobantes fiscales falsos o inconsistencias tributarias.
Entre los principales documentos que las personas contribuyentes deberán tener disponibles destacan identificaciones oficiales, actas constitutivas, estados de cuenta, contratos, facturas e información contable tanto física como digital.
La PRODECON explicó que el objetivo de estas revisiones es “verificar que los CFDI amparen operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales”, especialmente cuando la autoridad presume irregularidades fiscales.
Los documentos más importantes que pueden solicitar incluyen:
- Identificación oficial vigente.
- Acta constitutiva y modificaciones.
- Información fiscal y contable.
- Facturas y CFDI.
- Contratos y comprobantes.
- Estados de cuenta bancarios.
Especialistas fiscales advierten que negarse a colaborar o no contar con documentación suficiente puede derivar en procedimientos administrativos, multas o revisiones más profundas por parte de la autoridad hacendaria.
Nuevo operativo de la PRODECON: desde cuándo opera en México
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente explicó que este esquema forma parte de su cobertura nacional para garantizar acceso a la justicia fiscal en materia de impuestos federales, conforme al artículo 4 de su Ley Orgánica.
Desde 2011, PRODECON comenzó la apertura de delegaciones en distintas entidades del país para brindar asesoría gratuita y acompañamiento legal a contribuyentes ante procedimientos fiscales, auditorías y visitas domiciliarias.
La primera oficina abrió en Ciudad de México el 1 de septiembre de 2011 y posteriormente se extendió a estados como Jalisco, Nuevo León, Puebla, Baja California, Quintana Roo, Estado de México, Veracruz, Oaxaca y Yucatán entre 2012 y 2014.
Actualmente, el organismo mantiene presencia nacional para orientar a contribuyentes sobre revisiones fiscales exprés, derechos durante auditorías y defensa frente a actos de autoridades tributarias federales.