La única presideta de Latinoamérica, Claudia Sheinbaum, fue elegida como una de las principales influyentes del mundo.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum intensificó las visitas domiciliarias exprés para revisar operaciones fiscales de contribuyentes, por lo que personas físicas y empresas deberán tener lista documentación clave cuando autoridades tributarias acudan a sus domicilios.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) informó que estos procedimientos se realizan conforme al artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación y buscan verificar que los comprobantes fiscales correspondan a operaciones reales y legales.

La sesión fue presidida por el Mtro. Gilberto Camacho Botello. PRODECON

“¿Te notificaron una visita domiciliaria exprés? Conoce qué documentos necesitas tener listos y cómo atender este procedimiento de manera correcta”, señaló PRODECON en un comunicado dirigido a contribuyentes de todo el país.

Los documentos que podrían solicitar durante las visitas fiscales exprés

De acuerdo con la autoridad fiscal, las visitas domiciliarias permiten revisar información contable, fiscal y corporativa cuando existan sospechas relacionadas con comprobantes fiscales falsos o inconsistencias tributarias.

Entre los principales documentos que las personas contribuyentes deberán tener disponibles destacan identificaciones oficiales, actas constitutivas, estados de cuenta, contratos, facturas e información contable tanto física como digital.

La PRODECON explicó que el objetivo de estas revisiones es “verificar que los CFDI amparen operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales”, especialmente cuando la autoridad presume irregularidades fiscales.

Confirmado: la PRODECON intensificará sus visitas exprés. PRODECON

Los documentos más importantes que pueden solicitar incluyen:

Identificación oficial vigente.

Acta constitutiva y modificaciones.

Información fiscal y contable.

Facturas y CFDI.

Contratos y comprobantes.

Estados de cuenta bancarios.

Especialistas fiscales advierten que negarse a colaborar o no contar con documentación suficiente puede derivar en procedimientos administrativos, multas o revisiones más profundas por parte de la autoridad hacendaria.

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La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente explicó que este esquema forma parte de su cobertura nacional para garantizar acceso a la justicia fiscal en materia de impuestos federales, conforme al artículo 4 de su Ley Orgánica.

Adiós a las mordidas de los funcionarios públicos. EFE

Desde 2011, PRODECON comenzó la apertura de delegaciones en distintas entidades del país para brindar asesoría gratuita y acompañamiento legal a contribuyentes ante procedimientos fiscales, auditorías y visitas domiciliarias.

La primera oficina abrió en Ciudad de México el 1 de septiembre de 2011 y posteriormente se extendió a estados como Jalisco, Nuevo León, Puebla, Baja California, Quintana Roo, Estado de México, Veracruz, Oaxaca y Yucatán entre 2012 y 2014.

Actualmente, el organismo mantiene presencia nacional para orientar a contribuyentes sobre revisiones fiscales exprés, derechos durante auditorías y defensa frente a actos de autoridades tributarias federales.