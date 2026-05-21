Millones de inquilinos en México no lo saben, pero existe un mecanismo legal que puede convertirlos en dueños de la vivienda que habitan sin pagar un solo peso por ella.

Se llama usucapión —también conocida como prescripción adquisitiva— y permite que ciertas personas que hayan ocupado un inmueble de forma continua, pacífica y pública durante un tiempo determinado puedan reclamar su propiedad ante la justicia.

El dato que ningún inquilino debería ignorar: en 5 años podrías reclamar la casa como tuya

La usucapión no es nueva, pero sí es una de las figuras jurídicas menos conocidas entre la población. En términos simples, la ley reconoce que si una persona habita un inmueble durante años —comportándose como su legítimo dueño, sin ocultarse y sin que nadie se lo impida— tiene derecho a que ese bien le sea reconocido formalmente.

El plazo más corto que establece la legislación es de cinco años, y aplica cuando la posesión se ejerce de buena fe: es decir, cuando el ocupante cree genuinamente tener derecho sobre el bien, cuenta con algún tipo de título o documento que lo respalda —aunque tenga defectos— y no hay ningún indicio de que actúe con dolo o engaño.

Un ejemplo concreto: una persona que lleva más de cinco años viviendo en una propiedad cuyo propietario original falleció, no dejó herederos activos y nunca reclamó el inmueble, podría iniciar un proceso de usucapión y obtener la escritura a su nombre.

Es importante aclarar que la usucapión no es lo mismo que usurpación. La usurpación es un delito tipificado en el Código Penal que implica apropiarse de un bien ajeno mediante el engaño, la fuerza o el sigilo .

La ley mexicana contempla la prescripción adquisitiva como una vía legal para reconocer la propiedad de inmuebles ocupados durante largos períodos. Fuente: Shutterstock

Los cuatro requisitos que debes cumplir sí o sí para que la ley te dé la razón

No basta con haber vivido mucho tiempo en un lugar para poder reclamar su propiedad. La ley mexicana es precisa y exige que se cumplan cuatro condiciones de manera simultánea durante todo el período requerido. Si alguna de ellas se interrumpe o no se puede demostrar, el proceso puede caerse.

En concepto de propietario. El ocupante debe haberse comportado en todo momento como si fuera el dueño del inmueble : pagando servicios, realizando mejoras, tomando decisiones sobre el bien. No alcanza con vivir ahí como inquilino o cuidador, ya que en esos casos la posesión está subordinada a otro.

De forma pacífica. La posesión no puede haberse obtenido ni mantenido mediante la violencia, la intimidación o la coacción . Si en algún momento se usó la fuerza para acceder o permanecer en el inmueble, ese período no cuenta —y en algunos casos el plazo comienza a correr recién cuando la violencia cesa.

De manera continua. El ocupante no puede haber abandonado el inmueble por períodos prolongados ni haberlo dejado deshabitado sin justificación . La continuidad debe ser demostrable: recibos, testimonios de vecinos, registros de servicios públicos o cualquier otro elemento que acredite presencia sostenida en el tiempo.

En forma pública. La posesión no puede haber sido oculta ni clandestina . El ocupante debe haber vivido a la vista de todos: vecinos, autoridades, cualquier persona del entorno. Si se intentó esconder la ocupación o evitar que otros la conocieran, ese elemento invalida el proceso.

Cumplir estos cuatro requisitos no garantiza automáticamente la propiedad: es necesario iniciar un juicio de prescripción adquisitiva ante un juzgado civil, presentar pruebas y obtener una sentencia favorable que luego se inscribe en el Registro Público de la Propiedad.

No alcanza con vivir en una casa: para reclamarla como propia es necesario demostrar buena fe, continuidad y comportamiento de dueño ante la justicia. Pexels

Buena fe o mala fe: cómo este detalle puede acortar o duplicar el tiempo para ser propietario

Uno de los factores que más impacta en los plazos de la usucapión es si la posesión se ejerció de buena o mala fe, y la diferencia entre ambas puede significar el doble de años de espera.

Se considera que hay buena fe cuando el poseedor obtuvo el bien a través de un título que, aunque pueda tener defectos formales, le generó la convicción razonable de que tenía derecho a ocuparlo. En este caso, los plazos son los más cortos que contempla la ley.

En cambio, hay mala fe cuando el poseedor sabe perfectamente que no tiene un título válido, que su posesión no está respaldada legalmente o que existe un propietario con derechos sobre el bien. También se configura mala fe cuando la posesión se obtuvo de forma furtiva, oculta o mediante engaño.

Los plazos según la ley son los siguientes:

Para bienes inmuebles —casas, departamentos, terrenos—:

5 años con posesión de buena fe

10 años con posesión de mala fe

Para bienes muebles —vehículos, maquinaria, objetos de valor—: