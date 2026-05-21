El Tren Suburbano que conecta con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tendrá un fuerte aumento en su tarifa a partir del 26 de mayo.

Miles de usuarios deberán prepararse para un importante incremento en el costo del Tren al AIFA. El servicio ferroviario que une la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles casi triplicará su precio en los próximos días.

La nueva tarifa comenzará a aplicarse desde el 26 de mayo y generó sorpresa entre pasajeros habituales, debido a la magnitud del aumento. Hasta ahora, esta conexión era considerada una de las opciones más económicas y rápidas para llegar al aeropuerto.

El Tren Suburbano que conecta con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tendrá un fuerte aumento en su tarifa a partir del 26 de mayo.

El Tren al AIFA casi triplicará su precio: cuándo entra en vigor la nueva tarifa

El incremento en la tarifa del Tren Suburbano hacia el AIFA entrará en vigor oficialmente el próximo 26 de mayo. Desde esa fecha, el costo del viaje cambiará de 45 a 110 pesos para los pasajeros que utilicen esta ruta.

La actualización del precio fue confirmada por las autoridades encargadas del sistema ferroviario, y ya comenzó a difundirse entre los usuarios habituales del servicio. El aumento aplicará específicamente al tramo que conecta con el aeropuerto.

Hasta ahora, el Tren al AIFA era considerado una de las alternativas más accesibles para trasladarse hacia la terminal aérea. Sin embargo, el nuevo costo modifica considerablemente el gasto para quienes utilizan esta conexión de manera frecuente.

El anuncio también generó debate en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron el fuerte incremento en comparación con la tarifa original con la que inició operaciones el servicio.

Por qué aumentará el precio del Tren Suburbano al AIFA

Las autoridades señalaron que el ajuste tarifario responde a costos operativos, mantenimiento de infraestructura y gastos relacionados con la ampliación del servicio ferroviario hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

El proyecto busca fortalecer la conectividad entre la Zona Metropolitana del Valle de México y el AIFA, considerado uno de los principales proyectos de transporte impulsados en los últimos años.

Especialistas en movilidad señalaron que este tipo de incrementos suelen estar relacionados con inversiones en operación, seguridad y modernización del sistema. No obstante, advirtieron que el nuevo precio podría impactar en la demanda de pasajeros.

A pesar de la suba, el Gobierno mantiene la expectativa de consolidar el Tren Suburbano como una opción rápida para reducir tiempos de traslado hacia el aeropuerto.

Para muchos pasajeros, el Tren Suburbano seguía siendo una opción más cómoda frente al tráfico vehicular y otros medios de transporte. Sin embargo, el aumento podría llevar a algunos usuarios a evaluar alternativas más económicas.

Las autoridades todavía no anunciaron cambios adicionales en frecuencias o beneficios para compensar el ajuste tarifario. Por el momento, el principal cambio confirmado es el nuevo costo del boleto. Mientras tanto, miles de personas deberán prepararse para el aumento que comenzará a aplicarse oficialmente en los próximos días y que impactará directamente en los viajes hacia el AIFA.