Miles de contribuyentes en México continúan esperando su devolución anual del SAT sin saber que un error clave en los datos bancarios puede frenar por completo el depósito.

La devolución automática del Servicio de Administración Tributaria (SAT) es uno de los trámites más esperados por millones de mexicanos cada año. Sin embargo, muchos contribuyentes enfrentan demoras debido a inconsistencias simples que terminan bloqueando el envío del dinero.

Uno de los errores más frecuentes está relacionado con la CLABE interbancaria registrada en el sistema. Cuando los datos bancarios presentan fallas o no coinciden correctamente, el SAT puede detener el depósito hasta que la información sea corregida por el usuario .

Miles de contribuyentes en México continúan esperando su devolución anual del SAT sin saber que un error clave en los datos bancarios puede frenar por completo el depósito.

Devolución del SAT: el error clave que te impide recibir tu dinero y no lo sabías

El SAT advirtió que miles de devoluciones quedan pendientes porque la cuenta bancaria registrada contiene errores en la CLABE interbancaria. Este dato es indispensable para que la autoridad pueda transferir el saldo a favor de manera segura.

Entre las fallas más comunes aparecen números incompletos, cuentas canceladas o CLABES que no están a nombre del contribuyente. También existen casos en los que la cuenta bancaria tiene restricciones para recibir depósitos electrónicos.

Cuando el sistema detecta inconsistencias, la devolución automática puede ser rechazada o permanecer en revisión durante más tiempo del habitual. Por eso, especialistas recomiendan revisar cuidadosamente la información antes de enviar la declaración anual.

La CLABE debe tener 18 dígitos y pertenecer a una cuenta activa del contribuyente. De lo contrario, el SAT podría solicitar correcciones adicionales antes de liberar el dinero correspondiente.

Cómo corregir la CLABE desde el portal del SAT sin ir a una oficina

Entrar al portal oficial del SAT e iniciar sesión con RFC y contraseña o e.firma.

Ir al apartado de “ Devoluciones y compensaciones ”.

Seleccionar la opción para consultar o modificar la cuenta bancaria registrada.

Capturar la nueva CLABE interbancaria de 18 dígitos.

Verificar que la cuenta esté activa y a nombre del contribuyente.

Confirmar y guardar los cambios dentro del sistema.

Revisar posteriormente el estatus de la devolución para comprobar que el trámite continúe correctamente.

Qué hacer si el SAT todavía no deposita la devolución

Si después de corregir la CLABE el dinero aún no aparece en la cuenta, el SAT recomienda consultar el estatus de la devolución dentro de su portal oficial. Allí se puede verificar si el trámite sigue en revisión o si existe algún requerimiento adicional.

En algunos casos, la autoridad puede solicitar documentos complementarios para validar la identidad del contribuyente o confirmar la titularidad de la cuenta bancaria registrada.

También es importante revisar el buzón tributario y los correos electrónicos asociados al RFC, ya que el SAT suele enviar notificaciones sobre inconsistencias o actualizaciones del proceso.