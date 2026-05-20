El vehículo llamó la atención por su eficiencia energética y por competir con proyectos internacionales enfocados en reducir el consumo de combustible.

Un grupo de estudiantes mexicanos sorprendió al mundo automotriz tras desarrollar un vehículo ultraeficiente, capaz de recorrer más de 500 kilómetros con apenas un litro de combustible. El proyecto fue creado con fines académicos y busca impulsar alternativas de movilidad sustentable.

La innovación fue desarrollada por alumnos del Tecnológico de Monterrey, quienes diseñaron un automóvil capaz de trasladarse desde la Ciudad de México hasta Guadalajara utilizando únicamente un litro de gasolina. El vehículo llamó la atención por su eficiencia energética y por competir con proyectos internacionales enfocados en reducir el consumo de combustible.

Aunque marcas como Tesla y Toyota lideran el mercado de la movilidad sustentable, este prototipo mexicano logró destacarse por su capacidad para maximizar el rendimiento energético con un motor de combustión tradicional. El proyecto también representa un avance importante para la ingeniería estudiantil en México.

El vehículo llamó la atención por su eficiencia energética y por competir con proyectos internacionales enfocados en reducir el consumo de combustible. X/@PolyEngineering

Supermileage: el auto diseñado por estudiantes mexicanos que puede recorrer más de 500 kilómetros con un litro

El vehículo, bautizado como Supermileage, fue desarrollado por estudiantes del equipo Tec Racing del Tecnológico de Monterrey para competencias de eficiencia energética, con el objetivo de recorrer la mayor distancia posible utilizando la menor cantidad de combustible.

El prototipo combina características de un triciclo y un automóvil, cuenta con un diseño ultraligero y aerodinámico y está fabricado en fibra de carbono y otros materiales de bajo peso, alcanzando apenas 49 kilogramos. Además, fue diseñado para transportar a una sola persona de hasta 1,63 metros de estatura y 54 kilos.

Para maximizar la eficiencia, incorpora un pequeño motor de combustión alimentado con etanol desde un recipiente de apenas 30 mililitros, mientras que cada componente fue pensado para reducir el peso y optimizar el rendimiento. Gracias a esta configuración, el auto puede recorrer una distancia similar entre Ciudad de México y Guadalajara con apenas un litro de combustible, aunque factores como el viento pueden afectar su autonomía.

Cómo logra recorrer más de 500 kilómetros con solo un litro de gasolina

El prototipo desarrollado por estudiantes del Tecnológico de Monterrey alcanza este nivel de eficiencia gracias a una combinación de bajo peso, diseño aerodinámico y consumo mínimo de combustible. El vehículo está fabricado con fibra de carbono y utiliza un pequeño motor calibrado para gastar la menor cantidad posible de etanol.

Además, su estructura fue diseñada para reducir al máximo la resistencia del aire, uno de los factores clave para disminuir el consumo energético. Cada componente del auto fue optimizado para aprovechar al máximo el combustible y aumentar su autonomía.

Por qué el vehículo logró sobresalir frente a Tesla y Toyota

El proyecto mexicano llamó la atención porque demostró que también es posible alcanzar altos niveles de eficiencia energética mediante soluciones alternativas, pese a que gigantes como Tesla y Toyota invierten millones en autos eléctricos e híbridos.

A diferencia de los vehículos comerciales, el Supermileage fue creado con fines académicos y experimentales, por lo que no está diseñado para circular masivamente, sino para probar nuevas tecnologías de ahorro de combustible.

Especialistas señalaron que este tipo de desarrollos impulsan la investigación automotriz en universidades mexicanas y permiten explorar tecnologías que podrían aplicarse en futuros vehículos comerciales más sustentables.