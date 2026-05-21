La Suprema Corte declaró inválidos algunos permisos estatales relacionados con la movilización y exportación de ganado en Nayarit, al determinar que interfieren con atribuciones exclusivas del Gobierno en temas sanitarios y de control zoosanitario.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución que modifica las condiciones para el traslado de ganado en México. El Pleno del máximo tribunal estableció que ciertos permisos exigidos por los estados ya no podrán solicitarse de manera obligatoria.

En su decisión, la Corte aclaró que la guía de tránsito sí podrá mantenerse como un mecanismo para comprobar la propiedad del ganado, pero no como un requisito adicional que limite la movilidad comercial.

La decisión se tomó al resolver la Controversia Constitucional 216/2025, analizada en sesión del Pleno el 10 de marzo de 2026. En el fallo, la Suprema Corte aclaró que ciertos requisitos locales en Nayarit invadían facultades federales, por lo que su aplicación quedó sin efectos desde ahora.

La Suprema Corte declaró inválidos algunos permisos estatales relacionados con la movilización y exportación de ganado en Nayarit, al determinar que interfieren con atribuciones exclusivas del Gobierno en temas sanitarios y de control zoosanitario.

En su comunicado oficial, el Máximo Tribunal señaló que algunas normativas estatales buscaban regular el traslado de animales a través de permisos y autorizaciones emitidas por autoridades locales.

“En la práctica establecían un sistema estatal de autorización previa para movilizar ganado”, indicó el tribunal, lo cual contraviene las competencias establecidas en la Constitución mexicana.

La Suprema Corte valida documentos de propiedad, pero no controles estatales

La resolución establece una diferencia entre los documentos utilizados para comprobar la propiedad del ganado y aquellos que se exigen como autorizaciones obligatorias para trasladarlo. En ese sentido, los ministros avalaron una parte de la Ley Ganadera de Nayarit que contempla instrumentos administrativos destinados a acreditar la posesión o transmisión de animales.

Según el comunicado, estos mecanismos pueden mantenerse porque no constituyen un filtro obligatorio para el movimiento del ganado.

Un fallo histórico de la Suprema Corte modifica el transporte público y pone en peligro todas las concesiones (foto: archivo).

“Estas disposiciones se encuentran dentro de la facultad de las entidades federativas para legislar en materia civil y administrativa”, explicó la Corte al justificar la validez de esos registros.

Permisos estatales para movilizar ganado quedan invalidados

Sin embargo, el Pleno invalidó diversos artículos de la misma ley que obligaban a obtener permisos estatales antes de transportar o exportar ganado, productos y subproductos pecuarios. Entre ellos estaban las guías de tránsito foliadas por autoridades locales o autorizaciones emitidas por inspectores.

La Suprema Corte subrayó que ese tipo de controles corresponden al ámbito federal, especialmente en materia sanitaria.

“Estas disposiciones invaden la esfera de competencia de la Federación en materia de salubridad general”, concluyó el tribunal, dejando claro que los estados no pueden imponer autorizaciones previas para la movilización de ganado.