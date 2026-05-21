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La Iglesia Católica instaló terminales de pago digitales en sus templos y puntos de donación para adaptarse a una realidad en la que cada vez menos personas llevan efectivo encima.
El Vaticano comenzó a implementar sistemas de pago electrónico y contactless (NFC) en distintas iglesias y espacios oficiales de donación.
Los fieles pueden realizar sus limosnas y ofrendas acercando una tarjeta bancaria, un teléfono móvil o un reloj inteligente a los terminales instalados cerca de zonas de oración. El proceso es inmediato y no requiere dinero en efectivo.
Tarjeta o celular para donar en los templos
La iniciativa apunta a mantener vigente la práctica de la limosna frente a la transformación digital y la caída en el uso de monedas y billetes. La medida también resulta especialmente útil para peregrinos y turistas extranjeros que visitan Roma y que habitualmente se movilizan solo con medios de pago digitales.
Parte de un proceso de modernización más amplio
La incorporación de pagos contactless no es un hecho aislado. En los últimos años, la Santa Sede también ha desarrollado herramientas para transmisiones religiosas en línea, servicios virtuales y procesos administrativos electrónicos, en el marco de una digitalización que avanza en todos los ámbitos de la institución.