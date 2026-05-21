La Iglesia Católica instaló terminales de pago digitales en sus templos y puntos de donación para adaptarse a una realidad en la que cada vez menos personas llevan efectivo encima.

El Vaticano comenzó a implementar sistemas de pago electrónico y contactless (NFC) en distintas iglesias y espacios oficiales de donación.

Los fieles pueden realizar sus limosnas y ofrendas acercando una tarjeta bancaria, un teléfono móvil o un reloj inteligente a los terminales instalados cerca de zonas de oración. El proceso es inmediato y no requiere dinero en efectivo.

Tarjeta o celular para donar en los templos

La iniciativa apunta a mantener vigente la práctica de la limosna frente a la transformación digital y la caída en el uso de monedas y billetes. La medida también resulta especialmente útil para peregrinos y turistas extranjeros que visitan Roma y que habitualmente se movilizan solo con medios de pago digitales.

Ahora los fieles de la Iglesia Católica podrán dejar limosna por pagos digitales en el Vaticano.

Parte de un proceso de modernización más amplio