El Invima alertó por la circulación de medicamentos presuntamente falsificados en distintas regiones del país.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización fraudulenta de tres productos magistrales que podrían representar un serio riesgo para la salud de quienes los consuman. La entidad detectó irregularidades relacionadas con el origen, la composición y la trazabilidad de estos medicamentos.

Las autoridades explicaron que se trata de preparaciones cuya autenticidad no pudo ser verificada y sobre las cuales no existen garantías de calidad, almacenamiento ni condiciones adecuadas de fabricación. Por ese motivo, recomendaron retirarlas de circulación y descartarlas en los hogares.

Cuáles son los medicamentos que ordenaron retirar del mercado

El Invima identificó tres productos magistrales presuntamente falsificados que estarían siendo distribuidos de manera irregular en distintas zonas del país.

Los medicamentos incluidos en la alerta son:

Bicarbonato de Sodio 1mEq/mL frasco x 240 mL lote 251023274

Naproxeno 1,6 gr/80 gr + Indometacina 2 gr + Vitamina E 3,375 gr/80 gr lote 251023275

Ketoconazol 2% + Desonida 0,1% + Triclosán (Irgasan) 0,6% loción tópica x 100 mL lote 250921380

El Invima alertó por la circulación de medicamentos presuntamente falsificados en distintas regiones del país. Fuente: Shutterstock SmartPhotoLab

La alerta se emitió después de que la empresa Tecnología Galénica de Colombia S.A.S. informara que desconoce completamente la procedencia de estas preparaciones y confirmara que se trataría de productos falsificados.

Por qué estos medicamentos representan un peligro para la salud

De acuerdo con el Invima, los riesgos asociados a estos medicamentos son elevados debido a que no existe certeza sobre:

Los ingredientes reales que contienen.

Las condiciones de fabricación utilizadas.

La forma en que fueron almacenados y transportados.

La seguridad y eficacia de las sustancias incluidas.

La entidad advirtió que el consumo de productos fraudulentos puede provocar reacciones adversas, complicaciones médicas e incluso afectar tratamientos que requieren supervisión profesional.

Además, recordó que las preparaciones magistrales son medicamentos elaborados específicamente bajo prescripción médica individual y deben cumplir estrictos controles técnicos y sanitarios.

¿Qué recomendó el Invima a los ciudadanos?

Tras la alerta sanitaria, el organismo pidió suspender inmediatamente el uso de los productos mencionados y evitar adquirir medicamentos por canales no autorizados.

Entre las principales recomendaciones aparecen:

No comprar medicamentos en redes sociales o páginas web informales.

Verificar siempre que los productos tengan registro sanitario vigente.

Consultar únicamente farmacias y distribuidores autorizados.

Reportar cualquier reacción adversa mediante los canales oficiales de farmacovigilancia.

El Invima también solicitó a IPS, distribuidores y autoridades regionales reforzar los controles de inspección y vigilancia para evitar que continúe la circulación de medicamentos falsificados en Colombia.

El llamado de las autoridades para evitar productos adulterados

Finalmente, la entidad insistió en la importancia de verificar la autenticidad de cualquier medicamento antes de consumirlo y recordó que los productos fraudulentos pueden poner en riesgo la salud pública. La prevención y la compra en establecimientos habilitados son claves para evitar complicaciones derivadas del uso de medicamentos adulterados o sin control sanitario.