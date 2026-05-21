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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que varias regiones de Colombia afrontarán una jornada marcada por abundante nubosidad y lluvias de variada intensidad durante este jueves 21 de mayo.
Las autoridades meteorológicas advirtieron sobre precipitaciones moderadas a fuertes en buena parte del territorio nacional, especialmente en sectores de las regiones Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía. Estas condiciones podrían provocar inundaciones, crecientes súbitas, deslizamientos y afectaciones en la movilidad.
Los municipios y departamentos con las lluvias más intensas en Colombia
Para este jueves, el Ideam prevé lluvias persistentes en amplias zonas del país, con los mayores acumulados en:
- Chocó
- Valle del Cauca
- Cauca
- Nariño
- Antioquia
- Eje Cafetero
- Santanderes
- Tolima
- Huila
- Cundinamarca
- Boyacá
En las regiones de la Orinoquía y Amazonía también continuarán las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, especialmente en:
- Meta
- Casanare
- Vichada
- Arauca
- Caquetá
- Guaviare
- Putumayo
- Amazonas
Por otra parte, en la región Caribe se espera una mayor activación de las lluvias, principalmente en sectores del centro y sur de la región, con precipitaciones ligeras a moderadas en:
- Córdoba
- Bolívar
- Cesar
- Magdalena
Mientras tanto, en La Guajira y el norte del litoral Caribe continuarían condiciones relativamente secas durante gran parte de la jornada.
¿Cómo estará el clima en el resto del país?
Según el reporte del Ideam, en el archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias, con predominio de tiempo relativamente estable.
En el resto del territorio nacional persistirán condiciones de alta nubosidad y precipitaciones intermitentes, especialmente durante la tarde y la noche, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los comunicados oficiales y a posibles alertas locales.
¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?
El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y ciudadanía en general:
- Mantener monitoreo constante de las condiciones climáticas.
- Tomar precauciones ante posibles inundaciones y deslizamientos.
- Evitar transitar por zonas de riesgo durante lluvias intensas.
- Revisar techos, canales y sistemas de desagüe para prevenir emergencias.
- Tener preparado un kit básico de emergencia en caso de cortes de energía o evacuaciones.
Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas
Ante tormentas y fuertes precipitaciones, los especialistas recomiendan:
- Buscar refugio seguro en espacios cerrados.
- No permanecer en áreas abiertas ni debajo de árboles o estructuras metálicas altas.
- Suspender actividades deportivas al aire libre durante tormentas.
- Revisar el estado de tejados y estructuras elevadas que puedan verse afectadas por fuertes vientos.
- Adelantar labores de limpieza en techos, canales y sumideros para evitar acumulaciones de agua.