Una nube negra avanza sobre el país y traerá fuertes lluvias y precipitaciones.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que varias regiones de Colombia afrontarán una jornada marcada por abundante nubosidad y lluvias de variada intensidad durante este jueves 21 de mayo.

Las autoridades meteorológicas advirtieron sobre precipitaciones moderadas a fuertes en buena parte del territorio nacional, especialmente en sectores de las regiones Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía. Estas condiciones podrían provocar inundaciones, crecientes súbitas, deslizamientos y afectaciones en la movilidad.

Los municipios y departamentos con las lluvias más intensas en Colombia

Para este jueves, el Ideam prevé lluvias persistentes en amplias zonas del país, con los mayores acumulados en:

Chocó

Valle del Cauca

Cauca

Nariño

Antioquia

Eje Cafetero

Santanderes

Tolima

Huila

Cundinamarca

Boyacá

Una nube negra avanza sobre el país y traerá fuertes lluvias y precipitaciones. (Fuente: Pexels).

En las regiones de la Orinoquía y Amazonía también continuarán las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, especialmente en:

Meta

Casanare

Vichada

Arauca

Caquetá

Guaviare

Putumayo

Amazonas

Por otra parte, en la región Caribe se espera una mayor activación de las lluvias, principalmente en sectores del centro y sur de la región, con precipitaciones ligeras a moderadas en:

Córdoba

Bolívar

Cesar

Magdalena

Mientras tanto, en La Guajira y el norte del litoral Caribe continuarían condiciones relativamente secas durante gran parte de la jornada.

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

Según el reporte del Ideam, en el archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias, con predominio de tiempo relativamente estable.

En el resto del territorio nacional persistirán condiciones de alta nubosidad y precipitaciones intermitentes, especialmente durante la tarde y la noche, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los comunicados oficiales y a posibles alertas locales.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y ciudadanía en general:

Mantener monitoreo constante de las condiciones climáticas.

Tomar precauciones ante posibles inundaciones y deslizamientos.

Evitar transitar por zonas de riesgo durante lluvias intensas.

Revisar techos, canales y sistemas de desagüe para prevenir emergencias.

Tener preparado un kit básico de emergencia en caso de cortes de energía o evacuaciones.

Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas

Ante tormentas y fuertes precipitaciones, los especialistas recomiendan: