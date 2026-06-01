El SASMEX detectó un nuevo movimiento telúrico. El evento tuvo origen cerca de Pinotepa Nacional y activó los protocolos de monitoreo correspondientes.

Un sismo registrado durante la mañana del sábado volvió a encender las alertas en el sur del país. El movimiento fue detectado por los sensores del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) en la región costera de Oaxaca.

De acuerdo con el reporte difundido por el organismo, el evento tuvo su origen a 15 kilómetros al sureste de Pinotepa Nacional, una de las zonas con mayor actividad sísmica de México debido a su ubicación geográfica.

El SASMEX detectó un nuevo movimiento telúrico. El evento tuvo origen cerca de Pinotepa Nacional y activó los protocolos de monitoreo correspondientes.

Alerta: ¿Dónde se registró el sismo que activó la alerta en Oaxaca?

Según informó SASMEX, el movimiento telúrico fue detectado a las 05:58:56 horas del 31 de mayo de 2026. Los sensores ubicados en la Costa de Oaxaca identificaron la actividad sísmica y emitieron el reporte correspondiente.

El epicentro se localizó cerca de Pinotepa Nacional, municipio ubicado en la región de la Costa oaxaqueña. Esta área suele registrar eventos sísmicos de manera recurrente debido a la interacción de placas tectónicas frente al litoral del Pacífico mexicano.

Las autoridades mantienen un monitoreo constante de la actividad sísmica en esta región, considerada una de las más activas del país por sus características geológicas.

¿Qué es SASMEX y cómo funciona la alerta sísmica en México?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano es una red de sensores distribuidos en distintas zonas del país que permite detectar movimientos telúricos potencialmente peligrosos y emitir avisos preventivos.

Cuando los sensores identifican un sismo con características que podrían generar afectaciones en determinadas ciudades, el sistema analiza la información y activa los protocolos de alerta correspondientes.

Gracias a este mecanismo, miles de personas pueden recibir segundos valiosos para resguardarse antes de que las ondas sísmicas lleguen a algunas zonas urbanas.

Pinotepa Nacional, una región acostumbrada a la actividad sísmica

La zona de Pinotepa Nacional ha sido escenario de numerosos movimientos telúricos a lo largo de los años. Su cercanía con la costa del Pacífico la convierte en un punto frecuente de monitoreo por parte de los organismos especializados.

Los especialistas señalan que la actividad sísmica en Oaxaca forma parte de la dinámica natural de la región, donde convergen importantes placas tectónicas que generan movimientos constantes de diversa magnitud.

Ante cualquier evento de este tipo, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil para actuar de manera preventiva en caso de emergencia.