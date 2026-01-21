El proceso se ha modernizado de acuerdo a la Secretaría de la Defensa Nacional para facilitar que los jóvenes cumplan con este deber cívico.

El Servicio Militar Nacional (SMN) seguirá siendo obligatorio en México durante 2026, pero el esquema ya no será el mismo que en años anteriores. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) avanzó con una serie de ajustes que apuntan a modernizar el proceso y adaptarlo a la realidad actual de los jóvenes.

Los cambios buscan que el cumplimiento de este deber cívico no implique una interrupción significativa de las actividades académicas o laborales , al tiempo que se mantienen los lineamientos básicos del servicio. En ese contexto, conocer cómo funcionará el SMN el próximo año se vuelve clave para quienes deban realizar el trámite.

Cuál es el principal cambio del Servicio Militar Obligatorio en 2026

La principal novedad del Servicio Militar Obligatorio para la clase 2008 y los remisos es la implementación de una modalidad de adiestramiento intensivo, pensada para reducir de forma significativa el tiempo de permanencia.

El proceso se ha modernizado de acuerdo a la Secretaría de la Defensa Nacional para facilitar que los jóvenes cumplan con este deber cívico.

Con el nuevo esquema, el cumplimiento podrá realizarse en solo 13 sesiones sabatinas, lo que equivale a un periodo aproximado de tres meses. Esto permite que los jóvenes puedan cumplir con la obligación sin descuidar sus estudios o su trabajo.

Servicio Militar 2026: calendario de inscripción y fechas clave del sorteo

Para los jóvenes nacidos en 2008 y los remisos, la inscripción al Servicio Militar 2026 ya está abierta. El alistamiento comenzó el 2 de enero y se extenderá hasta el 15 de octubre , por lo que se recomienda no postergar el trámite.

El registro es presencial y debe realizarse en la Junta de Reclutamiento del municipio o alcaldía correspondiente, ya que hacerlo fuera de plazo puede derivar en sanciones.

En noviembre de 2026 se realizará el sorteo del Servicio Militar, donde se definirá, mediante el sistema de bolas de colores, quiénes deberán cumplir con las sesiones de adiestramiento fijadas por la Sedena.

Cuáles son los requisitos y documentación necesaria

Para iniciar el trámite del Servicio Militar, los interesados deben presentar:

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio

Identificación oficial vigente

Además, se solicitan dos fotografías con camisa blanca y corte de cabello tipo casquete corto, de acuerdo con los lineamientos institucionales.

Obtener la Cartilla Militar liberada continúa siendo un paso clave para el desarrollo profesional, ya que funciona como identificación oficial y es requisito para acceder a ciertos cargos en la administración pública y algunas instituciones educativas.

Con la modalidad de 13 sesiones sabatinas, la Sedena busca facilitar el cumplimiento del SMN y fomentar valores de disciplina y compromiso social. Por eso, se recomienda no dejar el trámite para finales de octubre, cuando suele aumentar la demanda en las juntas de reclutamiento.