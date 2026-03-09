La seguridad en las motocicletas volvió a encender alertas entre autoridades y fabricantes, tras un aviso de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). En los últimos días se confirmó un proceso de revisión que involucra a miles de unidades y que obligará a los propietarios a verificar el estado de ciertos componentes clave. El llamado comenzó a difundirse entre motociclistas debido a posibles fallas detectadas durante procesos de fabricación. Aunque no todos los modelos están involucrados, las autoridades recomiendan a los conductores revisar si su moto forma parte de las unidades afectadas. El procedimiento no implica multas ni sanciones, pero sí una inspección obligatoria para prevenir riesgos de seguridad. En algunos casos, incluso se contempla el reemplazo de piezas sin costo para los propietarios. El primer aviso corresponde a la empresa Ducati Motors de México, que emitió el llamado a revisión 154/2025 tras detectar un posible problema en el eje de la rueda trasera de algunas motocicletas. Según la información publicada por la marca, existe la posibilidad de que el eje pierda su integridad estructural y llegue a romperse, lo que representaría un riesgo para la estabilidad del vehículo. El llamado a revisión involucra 706 motocicletas de los siguientes modelos: Para solucionar el problema, la compañía informó que sustituirá el eje de la rueda trasera sin costo para los propietarios. La campaña tendrá una vigencia de 10 años, lo que permitirá a los conductores acudir a un distribuidor autorizado incluso si detectan el aviso tiempo después. Otro llamado a revisión fue emitido por Suzuki Motor de México, que detectó un posible error durante el proceso de fabricación relacionado con el sistema de frenos traseros. La compañía informó que podrían haberse instalado conjuntos de pinzas de freno pertenecientes a diferentes modelos, lo que podría afectar el correcto funcionamiento del sistema. Para atender el problema, la empresa anunció una campaña de inspección y sustitución del soporte de la pinza de freno trasero, que también se realizará sin costo para los consumidores. Las empresas indicaron que los propietarios serán notificados mediante distintos canales de contacto. En el caso de Ducati, la comunicación se realizará por correo electrónico y a través de la aplicación MyDucati. Si la motocicleta está dentro del listado, se recomienda realizar los siguientes pasos: En todos los casos, las reparaciones o sustituciones de componentes no tendrán costo para los propietarios, incluso si la motocicleta ya no se encuentra dentro del periodo de garantía. Las autoridades de protección al consumidor en México señalaron que continuarán monitoreando estas campañas de revisión para garantizar que los fabricantes cumplan con las reparaciones y mantengan informados a los conductores.