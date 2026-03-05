México comenzó a delinear un amplio despliegue de seguridad rumbo al Mundial de Fútbol 2026, un evento que obligará al país a reforzar vigilancia, inteligencia y coordinación entre fuerzas federales, estatales y autoridades internacionales. El Gobierno de México, dirigido por Claudia Sheinbaum y la FIFA instalaron una mesa de coordinación estratégica comandada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que marca el inicio de la planeación operativa para proteger a millones de visitantes, delegaciones deportivas y asistentes durante el torneo organizado junto con Estados Unidos y Canadá. Durante el encuentro, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, subrayó el alcance del operativo: “este encuentro marca el inicio de los protocolos de inteligencia y del despliegue operativo que se implementarán durante este evento internacional”, con participación de todo el gabinete de seguridad. Las autoridades federales, estatales y representantes de la FIFA iniciaron la coordinación de un plan de seguridad considerado clave para el torneo, uno de los eventos deportivos más grandes del planeta. El objetivo es garantizar la seguridad de delegaciones, aficionados y personal del torneo mediante inteligencia, operativos especiales y coordinación entre distintos niveles de gobierno. Dependencias y secretarías involucradas en la coordinación: Las autoridades también trabajan en reforzar los sistemas de seguridad aérea, marítima y terrestre para garantizar el traslado seguro de visitantes, equipos deportivos y materiales relacionados con el torneo. La estrategia incluye control migratorio, vigilancia en carreteras y protección de infraestructura clave para evitar riesgos durante el evento. En sea línea estos son algunos de los lugares estratégicos que recibirán especial vigilancia: Autoridades locales, especialmente en Ciudad de México, preparan dispositivos para el traslado de jugadores, delegaciones y aficionados hacia los estadios y zonas de concentración. También se implementarán operativos de tránsito, transporte especial desde puntos definidos y señalización estratégica para facilitar la movilidad durante los días de partidos y eventos relacionados.