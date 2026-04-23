El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), junto con organismos internacionales, alertó sobre la posible aparición de un nuevo episodio de El Niño en México durante el verano de 2026. Por ello, podrían desatarse lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y mayor intensidad de huracanes. De acuerdo con proyecciones recientes, el fenómeno podría formarse entre mayo y julio, con una probabilidad cercana al 61%-62%, según el SMN. Por su parte, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) coincide en que, de desarrollarse, podría mantenerse activo durante el resto del año. Conoce los detalles del reporte oficial del clima y evita inconvenientes ante los fenómenos climáticos. El impacto no sería uniforme en el país. El SMN prevé que el centro y sur registren menos lluvias de lo habitual, mientras que las costas del Pacífico podrían enfrentar una temporada de huracanes más intensa. En antecedentes recientes, como 2015 y 2023, se registraron ciclones de gran intensidad en esa región. En el norte y noreste existe riesgo de sequías más severas por la disminución de precipitaciones, como: En contraste, la península de Yucatán y el sur del Golfo de México podrían experimentar un aumento en la actividad ciclónica, elevando la probabilidad de fenómenos extremos y presión sobre los recursos hídricos. El Niño forma parte del ciclo climático conocido como ENSO (El Niño-Oscilación del Sur), que también incluye su fase opuesta, La Niña, y una etapa neutra. Este fenómeno ocurre cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial se calientan de manera extraña, alterando los patrones atmosféricos a nivel global. Durante su desarrollo, los vientos se debilitan o cambian de dirección, desplazando aguas cálidas hacia América del Sur. Esto modifica los sistemas de lluvia y temperatura, con efectos que pueden ir desde sequías hasta precipitaciones intensas en distintas regiones del mundo. Ante este escenario, el SMN recomienda seguir los reportes oficiales y reforzar medidas preventivas, especialmente en zonas vulnerables como la costa del Pacífico. Dado que aún no se define la magnitud del fenómeno, las autoridades insisten en mantenerse informados y preparados frente a posibles eventos extremos en los próximos meses.