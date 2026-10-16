Ayer jueves 15 de octubre entró en vigor el esquema de tandeos de agua potable en Guadalajara, una estrategia puesta en marcha por las autoridades de Jalisco para enfrentar la reducción en el suministro por contaminación de recursos provenientes del Sistema Antiguo de Chapala.

La decisión se tomó después de que se detectaran altos niveles de contaminación en la Presa Las Pintas, relacionados con descargas clandestinas de aguas residuales. Ante esta situación, las autoridades determinaron la necesidad de suspender temporalmente el agua de este sistema, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio dentro de la zona metropolitana.

Las autoridades esperan que el esquema de tandeos de agua pueda mantenerse hasta marzo de 2027. Shutterstock

Aunque la medida permitió reducir la incorporación de agua contaminada a la red, también significó una disminución considerable en el volumen disponible para abastecer a distintas colonias de Guadalajara.

¿Por qué habrá tandeos de agua en Guadalajara?

El Sistema Antiguo de Chapala representa una fuente importante para el abastecimiento de la ciudad. Sin este suministro, Guadalajara dejó de recibir casi una tercera parte del agua que obtiene del lago de Chapala, por lo que las autoridades tuvieron que establecer un mecanismo de distribución por turnos.

El esquema permanecerá activo, en principio, hasta marzo de 2027, cuando se prevé que concluyan las obras hidráulicas que permitirán recuperar el volumen de agua actualmente suspendido.

De acuerdo con las autoridades, la suspensión del Sistema Antiguo de Chapala afecta directamente a la Planta Potabilizadora número 1, ubicada en Miravalle. Por ello, los tandeos se aplicarán únicamente en las zonas que reciben agua de esta instalación y no en toda el Área Metropolitana de Guadalajara.

Se calcula que más de 600 colonias tendrán algún tipo de racionamiento durante los próximos seis meses.

¿Cómo funcionarán los tandeos?

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) será el encargado de operar el esquema de distribución rotativa.

La estrategia alcanzará aproximadamente a cuatro de cada 10 colonias atendidas por el organismo. Dependiendo de la zona, los habitantes tendrán entre dos y tres días de racionamiento por semana , conforme al calendario establecido por las autoridades.

Sin embargo, los tandeos no implicarán cortes totales de agua. Durante los días programados, el suministro continuará disponible, aunque llegará a los hogares con una presión menor a la habitual.

La aplicación del esquema será escalonada: distintas zonas tendrán reducciones en el suministro en diferentes días, con periodos de racionamiento de máximo un día.

¿Qué colonias tendrán tandeos de agua?

El Gobierno de Jalisco habilitó un portal de consulta para que los habitantes puedan verificar si la colonia donde reside se encuentra dentro de las zonas contempladas en el programa.

La plataforma permite consultar tanto la zona de abastecimiento como los días específicos en que se aplicará la reducción de presión, ya que el calendario varía dependiendo de la colonia.

Las autoridades precisaron que el esquema no afectará a toda el Área Metropolitana de Guadalajara, sino únicamente a los hogares que reciben agua de la Planta Potabilizadora No. 1, que representan en promedio el 40% de los hogares de la ciudad.

El Gobierno de Jalisco explicó que la estrategia busca atender de manera inmediata el problema de calidad del agua y, al mismo tiempo, mantener el suministro mientras se realizan las obras necesarias para recuperar la capacidad de abastecimiento.

Por ahora, los habitantes de las zonas contempladas deberán consultar el calendario correspondiente a su colonia y prepararse para una reducción de presión de dos a tres días por semana, durante el periodo que permanezca vigente el esquema.