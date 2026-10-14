Pago del recibo de agua en Nuevo León: fácil y rápido.

El Gobierno de Nuevo León y los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey ofrecen entre sus programas un descuento sobre el consumo del agua. Este beneficios está dirigido a adultos mayores de 70 años y a otros grupos de mayor vulnerabilidad como lo son jubilados, pensionados, viudas y discapacitados.

El programa del Gobierno de Nuevo León se llama Alianza para la Vida Digna. El descuento sobre el consumo del agua para este grupo de personas es de un 50% en los primeros 20 metros cúbicos del agua consumida. Esta tarifa preferencial apunta a dar apoyo a quienes más lo necesita.

Descuentos en el consumo del agua en Nuevo León. Gobierno de Nuevo León

Requisitos para tramitar el descuento del 50% en los primeros 20 metros cúbicos de agua

Todas las personas que crean que están dentro de los grupos vulnerables a los cuales el programa Alianza para la Vida Digna está dirigido, deben ir a cualquier oficina de SADM y en el área de atención al cliente deben solicitar “la Modificación en el Contrato de Servicio de la Tarifa Preferencial para Personas Mayores de 70 años, Jubilados, Pensionados, Viudas y con Capacidades Diferentes ”, para que el descuento se haga efectivo deben cumplir con los siguientes requisitos:

El trámite deberá ser personal. Cuando la persona no pueda acudir a realizar el trámite, podrá realizarlo otra persona. Agua y Drenaje realizará una inspección para verificar los siguientes datos:

Tener 70 años cumplidos o más, Si es jubilado, pensionado, viuda o discapacitado, no es requisito tener los 70 años.

Estar al corriente en sus pagos, si tiene adeudo celebrar un Acuerdo con esta Institución.

Copia de la Identificación oficial vigente con fotografía: Puede ser INSEN, INAPAM, INE, IFE o Cédula Profesional.

El Gobierno de Nuevo León aclaró que el beneficio no es retroactivo , es decir, solo se aplicará en las facturas siguientes y nunca en las que ya se hayan generado previo a la solicitado del descuento.

Deberá ser Usuario Doméstico . Comprobante de Ingresos (ingreso no mayor a dos salarios mínimos mensuales, $19,164.00 al año 2026) no se considera ingreso familiar, sólo se toma en cuenta el ingreso del solicitante.

Para el Municipio de Anáhuac, N.L. el ingreso no mayor a dos salarios mínimos mensuales $18,744.00 al año 2023.

Que el predio del interesado tenga contrato individual con Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.

Debe ser Propietario de la vivienda, presentar la siguiente documentación: Copia del pago del Impuesto Predial (valor catastral no mayor a 10,000 cuotas diarias de salario mínimo general) $3,150,400.00 al año 2026.

Para el Municipio de Anáhuac, N.L. el valor catastral no mayor a 10,000 cuotas diarias de salario mínimo general $2,074,400.00 al año 2023.

De ser Arrendatario de la vivienda, presentar la siguiente documentación: Copia del Contrato de

Arrendamiento (en caso de no contar con el documento lo manifieste en la solicitud). Presentar documento que acredite el valor del inmueble, en caso de no contar con él, se hará una visita de verificación.

Último recibo de pago de renta. De ser Posesionario del predio, presentar: Carta de Acreditación del Juez Auxiliar.

Viudas (además de los requisitos anteriores): Acta de Matrimonio y de defunción del Esposo. Discapacitados, Informar la discapacidad.

Descuento en el pago del agua en Nuevo León: si eres mayor de 70 años aprovecha y tramita un descuento del 50 % en los primeros 20 metros cúbicos de agua que consumas. Gobierno de Nuevo León

Atención extranjeros: qué hacer si quieren acceder al descuento

Adicional a cumplir con los requisitos como el restos de los mexicanos, en el caso de los extranjeros deberán agregar alguna de la siguientes identificaciones.

Documento migratorio vigente que corresponda, emitido por la autoridad competente.

Certificado de Matrícula Consular, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores o en

su caso por la oficina Consular que la circunscripción donde se encuentre el connacional.

En caso de presentar otro documento oficial de su país de origen, quedará sujeto a revisión y autorización por la Gerencia Comercial y/o Jefatura de Atención al Cliente.

El Gobierno de Nuevo León también premiad a los usuarios puntuales con su pago. Para el resto de las personas que nunca se atrasas en sus pago pueden tener el recibo de agua número 12 con un descuento del 100%0.

“Si pagas puntual y consecutivamente tu recibo de Agua y Drenaje durante 11 meses, el 12avo es gratis. ¡Aprovecha esta oportunidad!”, indicó el Gobierno y agregó, “‍Usuarios domésticos de los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey en todo el Estado”.

“Si se cumplen con los requisitos solicitados, el trámite le tomará unos minutos, se harán algunas preguntas con datos del cliente y se firmará una Solicitud”, indicó el Gobierno de Nuevo León en su comunicado oficial.