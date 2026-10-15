La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los ingresos del personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendrán un incremento de 5.1%, porcentaje que se encuentra por encima de la inflación. El anuncio se da en medio de las movilizaciones organizacionales, quienes demandan mejores condiciones laborales, mayor disponibilidad de medicamentos e insumos, así como un aumento directo al salario tabular.

Recientemente, Sheinbaum explicó que el incremento contempla dos componentes: el sueldo base tabular y otro concepto adicional que, según indicó, forma parte de los ingresos del personal desde hace varios años.

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“No es el 2.9 que se ha estado diciendo, sino en total son 5.1%”, señaló la mandataria, al precisar que el ajuste debe considerarse de manera conjunta y no únicamente a partir del aumento al salario base.

Por qué los trabajadores rechazan el aumento confirmado por Sheinbaum

La mayoría de los trabajadores que participaron en la consulta sobre la revisión salarial del IMSS votó en contra del aumento de 2.9% directo al salario tabular. Ante este resultado, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) buscará reanudar las negociaciones con el Instituto para mejorar la propuesta económica.

Rafael Olivos Hernández, secretario general del sindicato, reconoció el resultado de la votación durante un mensaje dirigido a los trabajadores en la madrugada de este jueves 15 de octubre. El dirigente aseguró que la representación sindical respetará la decisión de sus agremiados y gestionará mejores condiciones económicas para el personal.

La propuesta que corresponde a la revisión salarial 2026-2027 contemplaba un incremento global de 6.8%, integrado por un aumento de 2.9% al sueldo tabular y otro de 3.9% en prestaciones. La diferencia con el 5.1% mencionado por Sheinbaum se debe a que la mandataria se refirió al efecto conjunto sobre el ingreso total, mientras que el 6.8% suma los porcentajes de cada componente.

El rechazo de los trabajadores abre una nueva etapa de diálogo entre el sindicato y las autoridades del IMSS.

Gobierno reconoce pendientes en contratación y condiciones laborales

Sheinbaum afirmó que, durante los últimos dos años, su administración impulsó acciones para mejorar la infraestructura y los servicios de salud . Sin embargo, reconoció que todavía hay trabajadores del IMSS-Bienestar con contratos anuales y percepciones económicas inferiores a las que deberían recibir.

Como ejemplo, mencionó al personal contratado durante la emergencia sanitaria por coronavirus, que aún enfrenta dificultades para acceder a condiciones laborales adecuadas.

La presidenta consideró que estos empleados deben contar con mayor estabilidad y mejores prestaciones, al señalar que participaron en la atención de la emergencia sanitaria y realizaron un esfuerzo extraordinario durante la pandemia.