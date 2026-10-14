Productores de maíz y trigo podrán acceder a créditos mediante Cosechando Soberanía.

El Gobierno federal puso en marcha un esquema de financiamiento para productores de maíz blanco para consumo humano y trigo, llamado Cosechando Soberanía, mediante el cual podrán acceder a créditos de hasta 1.3 millones de pesos, en caso de cumplir con ciertos requisitos, en el marco del ciclo agrícola Otoño-Invierno 2026-2027.

El financiamiento está acompañado de apoyos como subsidios a la tasa de interés e instrumentos de protección, con el objetivo de facilitar la adquisición de insumos y reducir los costos de producción.

El programa combina financiamiento y compra de insumos para que pequeños y medianos productores de maíz blanco y trigo puedan tener recursos para preparar y desarrollar sus cultivos.

¿Quiénes pueden acceder al crédito de hasta 1.3 millones de pesos?

El esquema está dirigido a productores de maíz blanco para consumo humano y trigo que participen en la estrategia de compras consolidadas de insumos para el ciclo Otoño-Invierno 2026-2027.

Para el caso del maíz blanco, pueden participar productores con superficies de hasta 20 hectáreas en Sinaloa y Sonora.

En el caso del trigo, el programa contempla productores de hasta 20 hectáreas ubicados en:

Baja California

Baja California Sur

Chihuahua

Coahuila

Guanajuato

Jalisco

Michoacán

Nuevo León

Sinaloa

Sonora

Tamaulipas

El monto máximo establecido es de 1.3 millones de pesos por acreditado final. Es importante precisar que esta cantidad corresponde al límite máximo del crédito que puede obtener un productor, y no al presupuesto total destinado por el Gobierno a la estrategia.

¿Cuáles son los requisitos?

Para solicitar el financiamiento, los productores deben acreditar el cumpliminto de los requisitos establecidos en la mecánica operativa del programa.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Acreditar la legal posesión de la tierra en la que se realizará la actividad agrícola.

Contar con estatus activo en el padrón correspondiente de la Secretaría de Agricultura.

Tener vigente su registro en el Padrón de Productores de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) .

Cumplir con la documentación y requisitos solicitados para la contratación del crédito.

Presentar la información necesaria para acreditar la unidad de producción y la superficie que será destinada al cultivo.

Sujetarse al proceso de evaluación y autorización del intermediario financiero que otorgue el crédito.

El cumplimiento de estos requisitos no significa que el crédito sea otorgado de manera automática, ya que la solicitud debe pasar por el proceso de evaluación y formalización.

¿Para qué pueden utilizarse los recursos de Cosechando Soberanía?

El crédito está relacionado con la compra consolidada y directa de insumos agrícolas, como:

Semillas Fertilizantes Bioinsumos Otros productos necesarios para la producción

La estrategia busca que los productores puedan adquirir estos insumos a través de fabricantes o distribuidores autorizados, con condiciones preferenciales y posibles descuentos, para reducir sus costos de producción.

Además del dinero, el esquema contempla subsidios a la tasa de interés y mecanismos de protección, con participación de intermediarios financieros vinculados con FIRA.

¿Cómo solicitar el crédito?

Los interesados pueden iniciar el proceso mediante el sistema habilitado por la Secretaría de Agricultura para la estrategia de compras consolidadas.

El registro puede realizarse de manera digital y también se contempla atención en las oficinas correspondientes y en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER).

La estrategia comenzó el 30 de septiembre de 2026 y está vinculada con el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2026-2027.