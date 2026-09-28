Técnicos realizan labores de reparación y reemplazo de equipos de bombeo en Tlaltenco.

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) informó que los habitantes de la alcaldía Tláhuac podrían sufrir un corte de agua hasta el 30 de septiembre por trabajos de mantenimiento de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA).

Puntualmente, tres colonias de la alcaldía Tláhuac podrían presentar afectaciones en el suministro de agua debido a trabajos de reparación y sustitución de equipo de bombeo en el Rebombeo Tlaltenco.

Segiagua anunció un corte de agua en varias zonas de Tláhuac.

Las labores comenzaron el 26 de septiembre al mediodía y están previstas hasta el miércoles 30 de septiembre a la misma hora. Durante este periodo, el suministro podría presentar baja presión o interrupciones en algunas zonas.

¿Qué colonias de Tláhuac tendrán problemas con el agua?

Las zonas contempladas por los trabajos de mantenimiento son:

Ampliación José López Portillo

López Portillo

San Francisco Tlaltenco

Las autoridades recomendaron a los habitantes de estas colonias tomar previsiones mientras continúan las labores.

En caso de requerir suministro mediante pipas de agua, los vecinos pueden comunicarse con la *Línea H2O al 426 para solicitar el servicio.

¿Qué hacer si continúa la falta de agua después del 30 de septiembre?

Una vez concluidos los trabajos, el servicio de agua puede tardar en normalizarse por completo. El suministro suele restablecerse de manera gradual , por lo que una baja presión o un abasto reducido inmediatamente después de las labores no necesariamente significa que exista una nueva falla.

Si la falta de agua persiste después del 30 de septiembre, la SEGIAGUA cuenta con sus redes sociales oficiales para recibir reportes y dar seguimiento a los inconvenientes.

Quienes hagan el reporte en cuestión tendrán que proporcionar los siguientes datos:

Datos de contacto: nombre, teléfono y correo electrónico.

Ubicación del inmueble: alcaldía, colonia, código postal, número, lote y/o manzana, así como las calles entre las que se encuentra.

Referencia visual del domicilio: por ejemplo, características de la vivienda, color, portón o algún establecimiento cercano.

Tipo de inmueble: casa habitación, escuela, hospital, oficina u otro.

Descripción de la afectación: baja presión, toma tapada, tandeo insuficiente o falta total de suministro.

¿Cómo reportar agua con mala calidad?

Además de las interrupciones o problemas de presión, los usuarios pueden reportar alteraciones en la coloración, consistencia u olor del agua a través de los canales oficiales de SEGIAGUA.

Para facilitar la atención, el reporte debe incluir:

Nombre, teléfono y correo electrónico.

Ubicación completa del inmueble afectado.

Alcaldía, colonia, código postal, número, lote y/o manzana.

Calles entre las que se encuentra el domicilio y una referencia visual.

Tipo de inmueble donde se presenta el problema.

Características del agua: color, olor y presencia visible de residuos.

La información permite a las autoridades identificar el punto donde se presenta la anomalía y dar seguimiento al estado de la red de suministro.