El Metrobús de la Ciudad de México anunció que, por primera vez, algunas unidades del sistema de transporte público contarán con puertos de carga USB integrados. Esta nueva función permitirá a los pasajeros cargar sus teléfonos celulares y mantenerlos con batería mientras se trasladan. Este avance tecnológico, incorporado en determinadas flotillas eléctricas de las Líneas 3 y 4, representa un paso firme hacia un transporte público más inteligente, eficiente y orientado hacia el bienestar del usuario. El cambio más visible de esta nueva era del Metrobús se centra en las unidades 100% eléctricas que operan actualmente en la Línea 3 (Tenayuca-Pueblo Santa Cruz Atoyac) y en algunas unidades selectas de la Línea 4. Estos autobuses de última generación fueron equipados desde su fabricación con puertos USB integrados en distintos puntos del habitáculo, específicamente para que los pasajeros puedan cargar sus dispositivos electrónicos durante sus trayectos cotidianos. La incorporación de esta tecnología no es un simple accesorio: refleja una visión integral de movilidad que entiende el transporte público como un espacio de productividad y bienestar, no solo de traslado. Los autobuses eléctricos, además de reducir significativamente las emisiones de CO₂ en comparación con las unidades convencionales de diesel, ofrecen una experiencia de viaje más silenciosa, más cómoda y ahora también más conectada. Encontrar los puertos de carga dentro de los nuevos autobuses eléctricos del Metrobús es sencillo, aunque es importante saber exactamente dónde buscarlos para aprovecharlos desde el primer momento en que se aborda la unidad. Los puertos USB están estratégicamente ubicados en dos zonas principales del autobús: en los pasamanos centrales, accesibles tanto para pasajeros de pie como para los sentados en asientos cercanos, y en la parte inferior de los asientos, justo a la altura de las piernas, lo que facilita la conexión sin tener que estirar el cable hacia arriba. Esto significa que quienes deseen aprovechar este servicio deberán llevar consigo su propio cable de carga, ya sea de tipo USB-A, USB-C o el conector correspondiente a su dispositivo. A medida que más unidades eléctricas se incorporen a las distintas líneas del sistema, se espera que los puertos de carga USB se conviertan en un estándar en toda la flota, dejando de ser una novedad.