La NASA confirmó un hito tecnológico que parecía exclusivo de la ciencia ficción: la agencia espacial estadounidense apostó por láseres infrarrojos capaces de transmitir información a velocidades asombrosas, estableciendo comunicación exitosa con la nave Psyche a 290 millones de millas de distancia, equivalente a 466 millones de kilómetros del planeta Tierra.

El experimento de Comunicaciones Ópticas en Espacio Profundo (DSOC, por sus siglas en inglés) marca el final de dos años de pruebas que transformarán la manera en que la humanidad se comunica con naves espaciales. La tecnología láser permite velocidades de transmisión entre 10 y 100 veces superiores a los sistemas de radiofrecuencia convencionales utilizados actualmente en misiones interplanetarias.

La misión Psyche, lanzada el 13 de octubre de 2023 hacia el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, porta el transceptor láser experimental que envía datos codificados en fotones de luz infrarroja cercana. El 11 de diciembre de 2023, Psyche logró enviar un vídeo de 15 segundos desde una distancia aún mayor: casi 19 millones de millas, con una velocidad de 267 megabits por segundo, comparable a internet de banda ancha residencial.

Cómo funciona el sistema de comunicación láser de la NASA

El desafío técnico supera cualquier hazaña anterior en telecomunicaciones espaciales. Los ingenieros deben apuntar un haz láser con precisión milimétrica hacia una nave que viaja a miles de kilómetros por hora, compensando el movimiento orbital tanto de Psyche como de la Tierra durante los minutos que tarda la luz en completar el trayecto.

Una nave espacial detectó una señal láser a 450 millones de kilómetros de distancia

El sistema opera mediante estaciones terrestres que envían señales láser desde la instalación de Table Mountain en California hacia la nave espacial. El transceptor instalado en Psyche detecta el haz de referencia, ajusta su orientación automáticamente y responde enviando datos hacia el Telescopio Hale del Observatorio Palomar, donde detectores superconductores capturan fotones individuales para reconstruir la información transmitida.

El desarrollo tecnológico que revolucionó las comunicaciones interespaciales

Los responsables del programa de comunicaciones espaciales de la NASA destacan que este avance resulta fundamental para misiones científicas que demandan transmitir grandes volúmenes de información. Las comunicaciones ópticas permitirán enviar video en ultra alta definición, imágenes de instrumentos científicos de mayor resolución y datos de telemetría complejos desde la superficie marciana hacia centros de control terrestre.

El experimento ya transmitió exitosamente datos de ingeniería reales de Psyche mediante láser el 8 de abril de 2024, desde 226 millones de kilómetros de distancia. Este logro demuestra que la tecnología no solo funciona con información de prueba, sino que está lista para operaciones reales que respaldarán el próximo gran salto de la humanidad: misiones tripuladas a Marte con comunicaciones instantáneas y confiables que garanticen la seguridad de los astronautas durante todo el viaje interplanetario.