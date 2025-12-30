El Gobierno del Estado de Baja California informó que el trámite podrá realizarse desde cualquier dispositivo.

Es un hecho, a partir de 2026, los ciudadanos de Baja California ya no tendrán que acudir a las oficinas de Recaudación de Rentas para renovar la vigencia de su Tarjeta de Circulación, ya que el trámite de refrendo será completamente digital.

La medida busca eliminar filas, reducir tiempos y facilitar el cumplimiento de obligaciones vehiculares, mediante plataformas oficiales como la Ventanilla Única y la aplicación Identidad Digital BC, según información del Gobierno del Estado de Baja California.

Renovación de la Tarjeta de circulación BC. Archivo

El coordinador de Control Vehicular del SATBC, Rolando López Lugo, explicó que este cambio es posible gracias a la Tarjeta de Circulación Única, cuya vigencia aparece como “condicionada” y depende únicamente del pago anual del refrendo. “Quiere decir que está condicionado al pago de refrendo anual; para 2026, el ciudadano hará su pago totalmente en línea y eso le dará continuidad a la vigencia de la tarjeta”, señaló.

¿Cómo realizar el trámite de Referendo 2026 en línea?

El Gobierno del Estado de Baja California informó que el trámite podrá realizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet, sin necesidad de acudir a oficinas, siempre que no exista extravío de documentos.

Para ello, el ciudadano deberá ingresar a la Ventanilla Única digital y contar con su Tarjeta de Circulación Única vigente, o bien apoyarse en la aplicación oficial Identidad Digital BC para verificar su estatus.

Pasos generales del trámite en línea:

Ingresar al portal oficial de Ventanilla Única del Gobierno de Baja California.

Capturar la placa del vehículo a refrendar.

Llenar los datos solicitados y generar el presupuesto.

Elegir la forma de pago.

Descargar el comprobante en formato PDF.

Cómo hacer el pago del Referendo Digital en solo 5 pasos

De acuerdo con comunicados oficiales del Gobierno de Baja California, el pago del Refrendo Digital se puede realizar en línea o mediante pago referenciado en bancos y cajeros autorizados.

Rolando López Lugo detalló que “debe acceder a la página de gobierno y generar el pago referenciado; con ese documento puede acudir a la institución bancaria o al cajero digital y, una vez recibido el pago, se envía el comprobante del refrendo 2026”.

Trámite de Refrendo en línea 2026. Gobierno del Estado de Baja California

Los cinco pasos del pago digital son:

Ingresar al sitio oficial del Gobierno del Estado.

Capturar la placa del vehículo.

Obtener el presupuesto del refrendo.

Realizar el pago en línea o con referencia bancaria.

Descargar e imprimir el comprobante de pago.

¿Qué es la Tarjeta de Circulación y qué cambia en 2026?

El Refrendo es el pago anual que debe realizar el propietario de un vehículo para renovar la vigencia de su Tarjeta de Circulación, ya sea en formato físico o digital, explicó la Secretaría de Hacienda del Estado.

A diferencia de años anteriores, en 2026 no se emitirá un nuevo documento físico tras el pago. En su lugar, el ciudadano recibirá un comprobante en PDF que deberá portar junto con su Tarjeta de Circulación Única.

La vigencia se valida con el comprobante de pago y el código QR.

Los agentes de tránsito podrán verificarla mediante la app Identidad Digital BC.

Vehículos de 0 a 9 años pagan hasta el 31 de marzo; de 10 años o más, hasta el 30 de junio.

En caso de extravío de tarjeta o placas, el trámite sí deberá realizarse de forma presencial.

Desde el Gobierno del Estado de Baja California reiteraron que se trata de información oficial disponible en su sitio web y exhortaron a la ciudadanía a utilizar las plataformas digitales para facilitar el proceso y evitar contratiempos.