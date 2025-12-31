La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) lo hizo efectivo y dejó asentado el llamado de alerta a toda la población de México por una reconocida marca de leche.

La entidad encargada de regular, vigilar y controlar los productos y servicios que circulan en el país y que pueden representar un riesgo para la salud de los habitantes, detalló las características de los lotes afectados y los motivos por los cuales solicita a proveedores y comercios no venderlos a los consumidores.

Tal como informó en los últimos comunicados, desde el organismo gubernamental reforzaron la exigencia para no adquirir este producto y enviaron una serie de advertencias al respecto.

Alerta de la COFEPRIS: ¿cuál es la famosa marca de leche que reprobó?

En función de la última actualización que llevó a cabo la COFEPRIS en las últimas semanas, la alerta sanitaria por “Falsificación de productos de Abbott Laboratories de México, S.A. de C.V.”, publicada el 29 de agosto de 2025, se ha registrado una nueva evidencia que ratifica la decisión tomada por el organismo.

La COFEPRIS volvió a emitir una alerta por una fórmula para lactantes muy reconocida en el país. (Foto: Archivo). Freepik

La misma comprende la detección de un nuevo lote falsificado con las siguientes características:

Similac Isomil® 1

Producto: fórmula con hierro no láctea para lactantes con necesidades especiales de nutrición, a base de proteína de soya.

Presentación: Lata de 400 g.

Número de lote: 37055NNR.

Fecha de caducidad: 18 OCT 2025.

Similac Total Comfort® Etapa 1

Producto: fórmula con hierro para lactantes con necesidades especiales de nutrición, a base de proteína de suero parcialmente hidrolizada con bajo contenido de lactosa.

Lata de 360 gramos.

Números de lote: 00274TVE y 444242QUO1.

Fechas de caducidad: 06 JUL 2026 y 10 OCT 2025, respectivamente.

Según declara la COFEPRIS en su actualización, el fabricante no reconoce el número de lote, lo que representa un peligro para el sector de la población que lo consume, que es el de los niños a edad temprana.

Cabe destacar que la venta de productos falsificados a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web, aplicaciones móviles y el mercado informal representa un riesgo a la salud de la población.

Esto se debe a que no se conocen los ingredientes con los cuales han sido elaborados, ni las condiciones de fabricación, almacenamiento, transporte y distribución, lo cual representa un riesgo para la salud de las personas. Por esta razón, desde el organismo gubernamental emitieron una serie de advertencias.

¿Cuáles son las advertencias que envió la COFEPRIS?

El comunicado que emitió la COFEPRIS desde sus canales oficiales de comunicación contempla no sólo en detalle las características de los lotes de leche en cuestión, sino también una serie de recomendaciones para que los mexicanos puedan tener en cuenta al momento de comprar estos productos.