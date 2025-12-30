Durante años, su nombre apareció únicamente en las listas de especies perdidas y muchos especialistas lo consideraban como un animal extinto producto de la degradación ambiental. Sin embargo, algo inesperado ocurrió recientemente en un país del Sudeste Asiático.

Un avistamiento y una investigación iniciada en 2024 permitieron dar cuenta que se trata de una especie que aún prevalece, al mismo tiempo que reactivó una pregunta que parecía estar saldada: ¿realmente había desaparecido?

Las señales llegaron gracias a la tecnología, que suele revelar lo que el ojo humano no logra ver en ecosistemas difíciles y cerrados. Hoy en día, mantiene las expectativas más altas que nunca.

El redescubrimiento tras décadas sin registros: ¿cuál es el animal que “volvió de la extinción”?

Después de casi 30 años sin registros oficiales, la comunidad científica volvió a detectar al gato de cabeza plana, uno de los felinos salvajes más raros del mundo que había habitado en Tailandia 3 décadas atrás. La última vez que se lo había visto en el país fue en 1995, motivo por el cual figuraba como “probablemente extinto”.

El gato de cabeza plana se creía un animal extinto. (Foto: Archivo).

El redescubrimiento fue posible gracias a un estudio que utilizó cámaras trampa en el Santuario de Vida Silvestre Princesa Sirindhorn. Según el Departamento de Parques Nacionales de Tailandia y la ONG Panthera, se registraron 29 avistamientos en esa área protegida.

Las imágenes obtenidas no permiten determinar cuántos individuos distintos fueron observados, ya que la especie carece de marcas únicas. Aun así, los especialistas destacan que la frecuencia de registros sugiere una concentración relativamente alta en esa zona específica.

Los desafíos que establece esta especie para su conservación futura

A nivel mundial, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza estima que existen alrededor de 2,500 gatos de cabeza plana adultos en estado salvaje y se mantiene en la clasificación de “especie en peligro de extinción”. Su principal amenaza es la pérdida y fragmentación de su hábitat.

Cabe recordar que en Tailandia, la expansión agrícola ha provocado una reducción considerable de los bosques pantanosos y humedales donde habita este felino. Como si fuera poco, los peligros a los que se enfrenta, a su vez, están vinculado con enfermedades que pueden transmitir los animales domésticos.

Las imágenes que se han captado en el último tiempo muestran a una hembra con su cría. Las mismas han elevado las expectativas de los científicos en torno a la preservación de la especia ya que se trata de un animal que solo tiene una cría por vez.

Para los expertos, el hallazgo representa esperanza, pero también un punto de partida, ya que el principal desafío a partir de ahora es el de garantizar su coexistencia sostenible sin volver a ponerla al borde de la desaparición.