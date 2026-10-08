El Gobierno de la CDMX tiene como meta retirar para 2030 todos los microbuses en mal estado.

La Ciudad de México reforzará el Programa de Sustitución de Unidades para retirar los microbuses que ya cumplieron su vida útil y modernizar el transporte concesionado.

Es así como el Gobierno de Clara Brugada, desde su anuncio en el 2025, informó que el apoyo económico del Programa de Sustición de Unidades ronda los 450 mil pesos por unidad para la chatarrización y adquisición de vehículos nuevos, mientras que el incentivo puede duplicarse cuando el concesionario elige tecnología eléctrica .

La estrategia busca que para 2030 sean retirados todos los microbuses en mal estado, mediante la sustitución de entre 500 y 600 unidades cada año. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, explicó que el programa contempla bonos para apoyar a los propietarios en la renovación de sus vehículos y señaló que estos deberán ser modernos y, preferentemente, eléctricos.

Ciudad de Ciudad de México tiene el programa Desde la Cuna. Gobierno de CDMX

Programa de Sustitución de Unidades: beneficios y apoyos para renovar microbuses

El programa busca mejorar las condiciones del transporte concesionado mediante la sustitución de unidades obsoletas. Además del apoyo económico para la chatarrización y renovación, el Gobierno de la Ciudad de México contempla incentivos adicionales para quienes opten por vehículos con tecnología eléctrica.

La modernización también incorpora medidas de inclusión y profesionalización dentro del sector. De acuerdo con el comunicado, se contempla apoyar la capacitación de 97 mujeres concesionarias, y así “Ampliar su participación en el sector y fortalecer la profesionalización del servicio” , indicó la mandataria capitalina.

El Gobierno de la CDMX tiene como meta retirar para 2030 todos los microbuses en mal estado. Gobierno CDMX

Entre los principales beneficios y acciones del programa se encuentran:

450 mil pesos de apoyo promedio por unidad.

Bono para chatarrización y renovación.

El incentivo se duplica si se elige tecnología eléctrica.

Sustitución de 500 a 600 unidades cada año.

Apoyo para capacitar a 97 mujeres concesionarias.

Adquisición de vehículos nuevos y modernos.

Ángel de la Independencia, símbolo internacional de la CMDX. El Gobierno de Clara Brugada comenzó a modernizar el transporte publico con la chatarrización de buses viejos.

¿Quiénes deben sustituir los microbuses y cuál es la meta para 2030?

La medida está dirigida a los concesionarios que operan las unidades que forman parte del transporte concesionado y que requieren renovación.

La estrategia forma parte de las acciones de modernización del servicio y se suma a los operativos de supervisión implementados por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI).

El Gobierno capitalino estableció como objetivo retirar para 2030 todos los microbuses en mal estado. En el informe publicado en noviembre de 2025, la SEMOVI señaló que durante el último mes se habían chatarrizado 425 unidades y que otras mil 84 se encontraban en proceso, con recursos del fideicomiso FINTRA destinado a apoyar la modernización de los vehículos.