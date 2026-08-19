Llegan los buses eléctricos simples y dobles: el Gobierno confirmó que renovará la flota con vehículos 100% eléctricos y construidos en el país.

La nueva flota incorporará tecnología eléctrica y soluciones pensadas para mejorar los viajes.

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Bogotá dio un nuevo paso en la transformación de su transporte público con la llegada de 50 buses articulados eléctricos de tipología dual, vehículos que podrán circular tanto por la infraestructura troncal como por vías de tráfico mixto. La incorporación hace parte del plan para sumar 900 buses eléctricos al Sistema Integrado de Transporte Público entre 2026 y 2029 , con una apuesta que también busca fortalecer la fabricación y el ensamble de vehículos en Colombia.

La particularidad de estos nuevos buses está en su capacidad para adaptarse a diferentes tipos de operación. De acuerdo con la información entregada por TransMilenio, se trata de los primeros articulados eléctricos de Colombia y, además, de los primeros articulados eléctricos duales de este tipo en el mundo .

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó la llegada de los vehículos como un avance relevante para la movilidad de la capital, especialmente en medio de las obras de infraestructura que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad.

¿Cuántos buses eléctricos nuevos llegarán a Bogotá?

La renovación de la flota contempla la incorporación de 900 nuevos buses eléctricos entre 2026 y 2029. El proyecto está dividido entre la reposición de vehículos que cumplen su vida útil y la incorporación de unidades destinadas a nuevas extensiones del sistema.

De ese total, 631 buses eléctricos corresponden a la reposición de la flota de Fase III, mientras que otros 269 buses articulados eléctricos de Fase VI estarán destinados a la operación de la extensión troncal hacia Soacha, con participación de recursos de la Nación.

Los 50 nuevos articulados duales forman parte de este proceso de renovación y comenzarán a incorporarse progresivamente a la operación, a medida que estén disponibles las nuevas condiciones de infraestructura necesarias para recibirlos.

Llegan los buses eléctricos simples y dobles: el Gobierno confirmó que renovará la flota con vehículos 100% eléctricos y construidos en el país. TransMilenio

¿Qué tienen de especial los nuevos buses articulados eléctricos de Bogotá?

La principal diferencia de estos vehículos está en su tipología dual. Los buses cuentan con puertas a ambos lados, una característica que les permite prestar servicio en las plataformas de las estaciones y portales del componente troncal, pero también operar en paraderos ubicados sobre las vías.

Cada unidad tiene dos secciones articuladas y puede transportar hasta 160 pasajeros, una capacidad diseñada para responder a las necesidades de movilidad de una ciudad con una alta demanda de transporte público.

Esta característica también permitirá que los vehículos puedan adaptarse a diferentes etapas de expansión de la infraestructura de TransMilenio, especialmente mientras avanzan proyectos que modificarán la operación en varias zonas de Bogotá.

Uno de los proyectos relacionados con esta expansión es la extensión de la troncal de la Avenida Ciudad de Cali, una obra que tendrá impacto en sectores de localidades como Bosa y Kennedy.

¿Los nuevos buses eléctricos de Bogotá serán fabricados en Colombia?

Sí. La nueva flota también representa una apuesta por la industria nacional de buses eléctricos y carrocerías .

De los 50 articulados eléctricos duales, 25 fueron ensamblados en Pereira por Busscar, mientras que los otros 25 fueron ensamblados en Cota por Marcopolo.

De esta manera, la renovación del transporte público no solamente apunta a reducir el impacto ambiental de la movilidad urbana, sino también a fortalecer la participación de empresas con operaciones industriales en el país.

La fabricación y el ensamble nacional se convierten así en otro de los componentes de una transformación que busca combinar movilidad eléctrica, tecnología e industria colombiana.

¿Qué beneficios tendrán los buses eléctricos para los pasajeros?

Los nuevos vehículos fueron diseñados con diferentes elementos destinados a mejorar la experiencia de los usuarios. Entre las características previstas se encuentran espacios para sillas de ruedas y coches de bebé, zonas para ayudas vivas y sillas de uso preferencial.

También incorporan espacios diferenciados para distintos tipos de pasajeros, incluyendo una silla de doble espacio destinada a madres lactantes y personas de talla grande.

Otro elemento destacado es el ascensor para personas con movilidad reducida, que cuenta con comunicación directa con el conductor para facilitar su utilización y mejorar las condiciones de accesibilidad.

La idea es que la renovación de la flota no se limite al cambio de tecnología de propulsión, sino que también incluya modificaciones en materia de accesibilidad, seguridad y comodidad.

¿Qué tecnología tienen los nuevos buses eléctricos de TransMilenio?

Los vehículos incorporan diferentes sistemas tecnológicos destinados tanto a los pasajeros como a quienes conducen y supervisan la operación.

Entre las principales herramientas se encuentran:

Cámaras de videovigilancia en el interior y exterior.

Sistema de monitoreo de puntos ciegos para reforzar la seguridad vial.

WiFi gratuito para los pasajeros.

Puertos USB distribuidos dentro de los vehículos.

Pantallas informativas para entregar información a los usuarios.

Sistema de audio para comunicaciones dentro del bus.

Telemetría para monitorear el funcionamiento de las unidades en tiempo real.

Espejos retrovisores digitales con pantallas inteligentes.

Estas herramientas buscan mejorar el control de la operación y entregar mayor información a los pasajeros. Al mismo tiempo, los sistemas de asistencia para la conducción pueden facilitar la identificación de zonas que presentan menor visibilidad alrededor del vehículo.