La Alcaldía señaló que la renovación busca reducir los tiempos de espera y mejorar el cumplimiento del servicio programado en los corredores troncales.

Desde las primeras horas del miércoles 23 de septiembre, cinco nuevos buses articulados 100 % eléctricos comenzaron a operar en las principales troncales del MIO en Cali.

Los vehículos, incorporados por el concesionario GIT Masivo, están destinados a reforzar los corredores de mayor demanda y reemplazar unidades antiguas, con el objetivo de mejorar la disponibilidad de buses y reducir las interrupciones asociadas al envejecimiento de la flota.

Los nuevos articulados son modelo 2026, tienen una longitud de 18 metros y pueden transportar hasta 160 pasajeros cada uno. Con estas cinco unidades, el sistema llegará a 41 buses eléctricos, distribuidos entre 35 busetones de servicio complementario y seis articulados.

Cómo son los nuevos buses eléctricos que ya circulan por Cali

La incorporación busca tener un impacto tanto en la experiencia de los pasajeros como en la operación del sistema. Daniel Parra, director de Operaciones de Metro Cali, explicó que los nuevos vehículos tienen autonomía suficiente para cubrir los kilómetros que recorre normalmente un articulado durante una jornada de servicio y permitirán atender rutas de alta demanda con menor riesgo de quedar fuera de operación por fallas.

Además de no generar emisiones de escape durante sus recorridos, los buses funcionan de manera más silenciosa que las unidades convencionales. Desde GIT Masivo destacaron también la incorporación de climatización y conectividad USB como parte de las características destinadas a mejorar las condiciones de viaje de los usuarios.

Rubén Chacón, sub gerente de GIT Masivo, cuenta detalles de los nuevos buses del MIO que llegaron a Cali. @METROCALI #Calico pic.twitter.com/XLBeuLy5Yf — Antonio Minotta (@AntonioMinotta) September 23, 2026

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, presentó estos cinco articulados como el comienzo de una renovación más amplia. “Lo que queremos es muy sencillo: que la gente espere menos y viaje mejor”, afirmó el mandatario al anunciar que estas unidades anteceden la llegada de nuevos vehículos que serán propiedad de la ciudad.

Llegarán 45 nuevos buses para formar la primera flota pública del MIO

La siguiente etapa contempla la llegada de 45 busetones durante lo que resta de 2026. De acuerdo con Metro Cali, serán 33 vehículos eléctricos y 12 diésel con tecnología Euro VI y tendrán una característica que los diferencia de los cinco articulados que comenzaron a circular esta semana: harán parte de la primera flota pública del MIO, es decir, serán vehículos de propiedad de la ciudad.

La administración distrital busca con esta incorporación tener mayor capacidad para renovar los vehículos antiguos y responder a las necesidades de los usuarios. El proceso forma parte de un proyecto más amplio: el pasado 4 de agosto, el Concejo de Cali aprobó la incorporación de 340 buses adicionales a la flota pública.

De esta manera, los cinco articulados que comenzaron a operar en septiembre funcionan como un primer refuerzo mientras avanza el plan de renovación y ampliación del sistema.

Con la incorporación de estos cinco buses, el MIO cuenta ahora con 41 vehículos eléctricos, entre buses complementarios y articulados. Metro Cali

Cabe destacar que los cinco articulados eléctricos ya están en operación y pertenecen al proceso de reposición de GIT Masivo, mientras que los 45 busetones previstos para este año serán parte de la nueva flota pública. La apuesta de la Alcaldía es que la incorporación progresiva de vehículos permita mejorar la disponibilidad del MIO y ofrecer un servicio con mayor regularidad a los pasajeros.