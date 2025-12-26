La Secretaría de Educación Pública confirmó la ampliación de un beneficio clave que en 2025 alcanzará a millones de estudiantes y promete aliviar la economía de miles de familias en todo el país.

La SEP confirmó la expansión de uno de sus programas educativos más importantes, con el objetivo de fortalecer la permanencia escolar y reducir la deserción. El beneficio está dirigido a niñas, niños y adolescentes que cursan la educación básica en escuelas públicas.

El apoyo económico directo busca aliviar la carga de las familias y garantizar que más estudiantes puedan continuar sus estudios , en un contexto donde el acceso a la educación sigue siendo un desafío para millones de hogares.

Qué es la Beca Rita Cetina y a quiénes beneficia

Esta beca es un apoyo económico dirigido a estudiantes de educación básica en escuelas públicas. Actualmente, el programa beneficia a más de 8.8 millones de niñas, niños y adolescentes en todo México .

El objetivo central del programa es asegurar que las y los estudiantes puedan continuar sus estudios sin que la falta de recursos económicos sea un obstáculo. La beca se entrega de forma directa, sin intermediarios.

Desde la SEP destacan que este apoyo forma parte de una política educativa orientada a la inclusión y a la igualdad de oportunidades desde las primeras etapas escolares.

Cuántos estudiantes recibirán este apoyo económico en 2025

De acuerdo con información oficial, la Beca Rita Cetina se ampliará en 2025 para incorporar a millones de nuevos beneficiarios y alcanzar a 8 millones más de alumnas y alumnos de primarias públicas.

Con esta expansión, el programa se consolida como uno de los más amplios en educación básica, con el objetivo de cubrir a quienes aún no contaban con este apoyo y reforzar la permanencia escolar.

Por qué la SEP refuerza los apoyos a educación básica

La entidad educativa reforzó los apoyos a la educación básica con el objetivo de reducir desigualdades desde edades tempranas y prevenir la deserción escolar mediante apoyos económicos directos.

Al priorizar este nivel, considerado clave para el desarrollo académico y social, el organismo busca garantizar la continuidad educativa y evitar que factores económicos dejen a estudiantes fuera del sistema.