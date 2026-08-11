Durante más de seis décadas evitó bañarse. Vivía aislado, tenía hábitos que sorprendían a cualquiera y estaba convencido de que ducharse podría enfermarlo. Su historia recorrió el mundo y terminó convirtiéndolo en una de las personas más particulares de Irán.

Se llamaba Amou Haji, más conocido como “el hombre más sucio del mundo”, quien pasó buena parte de su vida en una pequeña construcción de bloques y tierra en la provincia de Fars, al sur del país. Allí llevaba una vida alejada de la sociedad y evitaba cualquier contacto con el agua.

Por qué pasó más de 60 años sin bañarse

Según los relatos sobre su vida, Amou Haji había desarrollado un fuerte rechazo hacia el agua y el jabón. No se trataba simplemente de falta de higiene: él creía que mantenerse limpio podía perjudicar seriamente su salud.

El hombre más sucio del mundo.

Su alimentación era tan particular como el resto de su rutina. Comía principalmente alimentos que encontraba o conseguía en los alrededores y llegó a consumir carne de animales que habían muerto previamente.

A pesar de sus condiciones de vida, Haji llegó a los 94 años.

El día que se bañó y cambió su destino para siempre

En 2022, el hombre que durante décadas evitó bañarse aceptó el pedido de sus vecinos.

El hecho llamó la atención porque significaba romper con una de las costumbres que había mantenido durante más de medio siglo.

Pero ocurrió algo que nadie se esperaba: murió meses después de haberse bañado a sus 94 años.

La coincidencia temporal hizo que comenzara a circular una versión de que el hombre había muerto por haberse bañado después de pasar décadas sin hacerlo.

Sin embargo, no existe evidencia médica que permita afirmar que el baño provocó su muerte, pese a que él siempre promulgo que hacerlo lo iba a enfermar.