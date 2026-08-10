Buscan voluntarios para vivir gratis en una isla de Norteamérica: ofrecen alojamiento y solo 20 horas de trabajo por semana

Una oportunidad poco habitual surgió en Keaau, Hawái, donde un santuario de animales busca voluntarios de distintas partes del mundo y ofrece alojamiento gratuito a cambio de 20 horas de trabajo semanales. La convocatoria permite a los seleccionados instalarse dentro del predio mientras colaboran en las tareas de rescate y cuidado de los animales.

El programa está dirigido a personas que quieran pasar una temporada en la isla y combinar el voluntariado con tiempo libre para conocer su entorno natural. A cambio de las horas de colaboración, los participantes no deben pagar por su hospedaje durante la estadía.

¿Cómo funciona el programa para vivir gratis en la isla de Keaau?

El programa de voluntariado se desarrolla en un santuario especializado en el rescate y la protección de animales. Los participantes deben cumplir aproximadamente 20 horas semanales de colaboración, una carga horaria inferior a la de muchos programas similares que existen en distintos países.

Las actividades incluyen la alimentación y el cuidado de los animales, la limpieza y el mantenimiento de los espacios comunes, la participación en proyectos ambientales y el apoyo en las tareas cotidianas del santuario.

Hawai hawaiistar

Una vez cumplidas las horas de trabajo, los voluntarios disponen de tiempo libre para recorrer la zona, conocer las playas cercanas y visitar algunos de los paisajes volcánicos más emblemáticos de Hawái, uno de los principales atractivos turísticos de Estados Unidos.

¿Cuáles son los requisitos para postularse como voluntario?

La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad con interés por el bienestar animal, capacidad para trabajar en equipo y disposición para convivir con otros voluntarios dentro del santuario. Aunque la experiencia previa no suele ser obligatoria, los organizadores destacan la importancia del compromiso y la responsabilidad.

Entre los requisitos más habituales figuran:

Ser mayor de edad.

Tener disponibilidad para cumplir las horas de colaboración establecidas.

Respetar las normas internas del santuario.

Contar con recursos para cubrir gastos personales y traslado hasta Hawái.

En los últimos años, este tipo de programas de voluntariado internacional ganó popularidad entre quienes buscan permanecer durante una temporada en destinos turísticos sin afrontar los elevados costos del alojamiento.

En ese contexto, la propuesta del santuario de Keaau se presenta como una alternativa para vivir en plena naturaleza mientras se contribuye al cuidado y la protección de los animales.