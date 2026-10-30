Un robot de reparto cruzó en rojo, chocó y huyó de la escena del accidente: dejó nueve heridos.

Un robot de reparto protagonizó un llamativo accidente de tránsito en Tallin, Estonia, luego de cruzar un semáforo en rojo y provocar una brusca frenada de un colectivo. La maniobra terminó con nueve pasajeros heridos y generó una investigación para determinar las responsabilidades por el episodio.

El dispositivo, perteneciente a la empresa Bolt, ingresó a un paso peatonal cuando tenía la señal en contra. Mientras la compañía municipal de transporte denunció que el robot se retiró antes de la llegada de la Policía, Starship Technologies, responsable de su desarrollo, atribuyó el incidente a un problema técnico y ofreció una versión diferente sobre lo que hizo después del impacto.

Cómo fue el choque que dejó nueve pasajeros heridos

Una cámara instalada en el colectivo registró el momento en que ambos vehículos chocaron y el dispositivo fue empujado por la calzada. Después del impacto, el robot se alejó del lugar antes de la llegada de la Policía.

Un portavoz de la empresa señaló que esa conducta podría tener consecuencias legales, mientras que Andrei Novikov, integrante de su dirección, afirmó que las circunstancias debían ser investigadas por las autoridades.

Un robot provocó un accidente con un autobús en Estonia. Captura de redes sociales

La empresa Starship Technologies, encargada del desarrollo de estos dispositivos, atribuyó el comportamiento del robot a una falla en la interpretación de las señales. Pepe Aaviksoo, jefe de operaciones de la compañía, explicó que la oscuridad y un cartel publicitario iluminado ubicado detrás de los semáforos pudieron confundir al sistema. También señaló que las señales para peatones y automóviles estaban alineadas desde el punto de vista del dispositivo, lo que habría dificultado su identificación.

Qué explicó la empresa sobre la supuesta fuga del robot

Aaviksoo agregó que la sensibilidad lumínica del equipo no funcionó correctamente y que la compañía trabajará para corregir el problema. Además, sostuvo que la ausencia de automóviles que se acercaran al robot pudo influir en su decisión de cruzar. El directivo afirmó: “Hay muchas lecciones que aprender, pero las situaciones excepcionales ocurren”.

El responsable de Starship también rechazó que el dispositivo hubiera escapado inmediatamente después del choque. Según su explicación, permaneció en el lugar durante unos diez minutos y luego contactó al equipo de asistencia para que lo trasladara fuera de la calzada.